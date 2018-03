TOUTPARTOUT sessions: Imarhan maakt een Gentse binnenplaats voor even Afrika

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Veel Vlaamser krijg je het niet dan de collectie in het Huis van Alijn in Gent. Ooit was dit het ‘Kinderen van Alijn’-hospitaal, het enige bewaarde Gentse godshuis, een liefdadigheidsinstelling waar armen, zieken en ouderen verzorgd werden. Nu staan de kamers vol met alledaagse voorwerpen uit het leven van de twintigste eeuw. Van koffiemolen tot blender, van typemachine tot laptop, maar ook typisch Vlaamse merken en posters.

Toch werd het museum voor eventjes Afrika, door de Tuareg-muziek van Imarhan. Op hun debuutalbum nemen ze afstand van de traditionele ritmes en maken plaats voor kalmere, gepassioneerde jams. Dat maakt hen de grondleggers van een nieuwe golf binnen het genre dat zo een inspiratie kan vormen voor nieuwe generaties. Hoe dat klinkt? Zo:

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent.