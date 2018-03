"Vechten tegen de bierkaai": indielabels verenigen zich in Brussel op 'Independent Label Market'

Muziek uitbrengen in tijden waar streaming de bovenhand haalt op cd-verkoop en platenwinkels een struggle for survival voeren: het is geen evidentie voor artiesten, en al zeker niet voor platenlabels. Vooral de onafhankelijke labels vallen in het hedendaagse muzieklandschap vaak uit de boot, omdat ze investeren in relatief onbekende artiesten en grotere financiële risico’s nemen dan hun ‘grotere’ broertjes. Om die indielabels vooruit te helpen, organiseert het Londense ‘Independent Label Market’ voor een eerste keer een evenement in het Brusselse ‘Wiels’. Op 7 en 8 april zullen daar een honderdtal onafhankelijke platenlabels samenkomen om hun artiesten en platen voor te stellen, optredens te geven, fans te ontmoeten, en natuurlijk ook om gewoon gezellig biertjes te drinken. Één van die labels is het Antwerpse ‘Rotkat’ van Benny Boogers, dat met artiesten als Voetvolk of Borokov Borokov, bekend staat om zijn warme, ambient soundscapes.

HUMO Dag Benny! Waarom ben je begonnen met 'Rotkat'?

Tegenwoordig klinkt heel veel muziek nogal hetzelfde. Met ‘Rotkat’ wilde ik vooral buiten de lijntjes kleuren en muziek uitbrengen die niet klinkt zoals de rest. Borokov Borokov, die reeds materiaal op ons label uitbracht, is daar een perfect voorbeeld van. Hun muziek is opgenomen met oude bandopnemers en klinkt eigenlijk overstuurd, wat een specifieke klank geeft. Een mixing engineer zou wellicht zeggen dat dat een fout is, maar als je het in zijn context ziet, dan klopt het wel.

HUMO Wat is het voordeel om als artiest een plaat uit te brengen op een onafhankelijk label?

Dat je op een open en eerlijke manier kan werken. Grote labels werken binnen afgelijnde structuren, ik werk niet per se met een vooraf opgesteld contract. Ik hoef er ook niets aan te verdienen, wat wel anders is bij de grote labels. Daar draait een groot deel van de muziek om cijfers. Een artiest vertelde me ooit dat hij als commentaar kreeg dat er geen ‘single’ op zijn EP staat. Dan stel ik me de vraag wat nu belangrijker is: de muziek of de winst?

HUMO Maakt die mentaliteit het niet erg moeilijk om te concurreren met grotere labels? Wat doen jullie precies om jullie eigen label leefbaar te houden?

We proberen te vechten tegen de bierkaai. Bij ons staat de ideologie centraal: de muziek en de artiest primeert boven alles. Als de cd- en vinylverkoop dan ook nog eens meezit, zijn wij tevreden. Bovendien moet je ‘leefbaarheid’ op lange termijn zien. Als je een label begint met de bedoeling om na een half jaar al volop winst te maken, begin je er beter niet aan.

HUMO Wat vind je van het initiatief van Independent Label Market om voor het eerst een editie te organiseren in Brussel?

Een heel goed initiatief. Ik hoop echt dat het een succes wordt en dat er veel volk komt. Wij zullen daar met een standje staan om onze nieuwe EP’s te promoten, waaronder het nieuwe werk van Voetvolk en Borokov Borokov. Toch is de financiële verkoop eigenlijk bijzaak, want ik hoop vooral om nieuwe en interessante contacten te leggen. Als het goed meevalt, dan overweeg ik ook om naar de ‘Independent Label Market’ in Berlijn en Barcelona te gaan.