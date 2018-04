TTT-berichten: Lul van de week Jesse Hughes - Wie heeft Beyoncé gebeten? - Neil Young en afscheidstournees

'Verkleinwoordjes deze week geleverd door Guy V.S. uit Edegem'

Met ettelijke straatlengtes de concurrentie geklopt als Lul van de Week: Jesse Hughes van Eagles Of Death Metal, die het laatste beetje lol dat na de Bataclan-aanslag nog aan zijn band te beleven viel, heeft doodgemept met een reeks van de pot gerukte Instagram-posts TTT Daarin gaf Hughes zijn mening over de massale studentenprotesten in de VS na de recente schietpartij op een school in Florida, en alle andere die eraan zijn voorafgegaan. Volgens Hughes leveren strengere wapenwetten niet alleen niets op, hij noemde de studenten die meeliepen in de protesten zielig en walgelijk, én ze misbruiken de dood van hun leeftijdsgenoten zodat ze – komt ie – ‘op hun kap een paar dagen kunnen spijbelen’ TTT En o, wat hadden we gewild dat het daarbij was gebleven. Maar nee, daarna viel Hughes Emma Gonzalez aan, de studente die zich heeft opgeworpen als voortrekker van de antiwapenbeweging. Hij beschuldigde haar van landverraad en gebruikte hashtags als #hatersofliberty en #loversofsatan. Liefhebbers van kloothommelbingo waren opgetogen: ze hadden in één dag hun hele kaart afgevinkt TTT Bij dezen bevestigd: Hughes’ schakelaar zit na zijn Bataclan-ervaring jammerlijk vastgeroest op ‘volautomatisch idioot’, en Instagram is meer dan ooit de heroïne van de 21ste eeuw: where rock-’n-roll goes to die TTT Snel, lolliger nieuws! TTT Volgens een recente studie zou geregeld concerten bijwonen uw levensduur aanzienlijk kunnen verlengen. Gedragswetenschappers hebben berekend dat er na 20 minuten al een aantoonbare verbetering plaatsvindt in het welzijn van toeschouwers, een weldadig effect dat op termijn uw leven tot negen jaar zou kunnen verlengen TTT Jesse Hughes: ‘Ik heb toch andere dingen gezien op mijn concerten’ TTT Heuglijke tijden voor Ringo Starr: de drummer der drummers werd onlangs geridderd op Buckingham Palace, en mocht daarna in een op maat gemaakt harnas weer naar huis hinken. Kort voor de ceremonie had Ringo Paul McCartney nog om advies gevraagd – Macca is zelf al meer dan twintig jaar ridder. Zijn advies: ‘Keep smiling’ TTT Moment, we krijgen een briefje toegestopt: Onze Vrouw, die sinds haar interview met E van Eels van vorige week geen oog meer heeft dichtgedaan, wenst zich te excuseren voor de persoonsverwisseling die ze heeft gepleegd: ‘Beautiful Boy’ van John Lennon is niet, zoals ze toen schreef, opgedragen aan zijn zoon Julian, maar aan zijn halfbroer Sean. De verwarring zou ontstaan zijn omdat ze Julian stiekem de beautiful boy vindt van de twee TTT Sancties volgen. ‘Je Lennons door elkaar halen’ staat op de TTT-redactie op plaats drie in de lijst met meest onvergeeflijke blunders, na ‘Je Gallaghers door elkaar halen’ en ‘Op de bril plassen’ TTT Wat dat laatste betreft: de redacteur die aan die bril vasthangt, heeft niet graag dat z’n haar nat wordt TTT Terug naar het internet, waar vorige week – naast ‘Hebben we écht niets beters te doen?’ – slechts één vraag ertoe deed: ‘Wie heeft vorig jaar Beyoncé gebeten?’ TTT Plaats van de feiten was de afterparty van een concert van Jay-Z in Los Angeles, waar volgens een ooggetuige een onder invloed verkerende persoon een hap uit het gezicht van Beyoncé genomen zou hebben. Bij het ter perse gaan was de schuldige nog niet gevat, en van Beyoncé zullen we het ook niet horen. Ze laat weten gevraagd te zijn voor het volgende seizoen van ‘Die huis’ en heeft Eric Goens beloofd geen andere interviews te geven TTT Neil Young (heeft iemand al eens een afdruk van zijn vals gebit genomen?) is geen fan van de golf aan afscheidstournees die generatiegenoten als Elton John en Paul Simon ondernemen. ‘Afscheidsshows zijn bullshit. Als ik met pensioen ga, zul je het meteen weten: ik zal namelijk morsdood zijn’ TTT ’s Werelds eerste standbeeld van de volgens de Neil Young-definitie stevig op rust verkerende David Bowie is, luttele dagen na de onthulling in het Britse Buckinghamshire, beklad door vandalen. De daders spoten er slogans als ‘Feed the homeless first’ en ‘RIP DB’ op. Onbegrijpelijk, vooral in tijden die voorschrijven dat verbale uitstortingen van faeces bij voorkeur per Instagram meegedeeld worden TTT Jesse Hughes gaat déze keer dus vrijuit. Maar tot we weten waar hij in december was na het concert van Jay-Z in Los Angeles, verliezen we ’m geen seconde uit het oog.