Belgische drum-'n-bass-helden: One87 (aflevering 2)

In deze vijfdelige Humo-reeks verdiepen we ons de komende weken in de wereld van drum-'n-bass. We spreken elke donderdag met een Belgische artiest die het genre sterk beïnvloed heeft. Deze week hebben we een absolute pionier over de vloer, niemand minder dan One87.

Een knallerset in de legendarische Londense club Fabric, een plek op Tomorrowland Brasil en meerdere passages op het Outlook Festival: het is maar een greep uit het palmares van de Gentse drum-‘n-bass-dj Jurgen Vanhessche - de fans kennen ‘m als One87. Twintig jaar na zijn eerste feestje reist hij, gewapend met een koffer vol usb-sticks, nog de hele wereld af. ‘Ik ben 26 jaar geleden door drum-‘n-bass gebeten en het heeft me nooit meer losgelaten.’ Naast dj is hij ook al 17 jaar de drijvende kracht achter Star Warz, één van de meest gerespecteerde drum-‘n-bassavonden in België. Dat feest is zaterdag toe aan zijn 57ste (!) editie in de Gentse Vooruit.

HUMO Je werd bekend als dj en producer, maar ook als organisator van Star Warz. Wilde je altijd al evenementen organiseren?

Jurgen Vanhessche «Eigenlijk niet. Ik wilde dj worden, maar toen ik in de jaren ‘90 in de Belgische vinylwinkels niet vond wat ik zocht, ben ik mijn eigen platenzaak gestart. Voor de eerste verjaardag van die winkel organiseerde ik een feestje in de Gentse Democrazy met de legendarische Ed Rush als headliner. Van het ene feestje kwam het andere, en zo gaat het nog altijd.»

HUMO Ed Rush heeft al meermaals op Star Warz gestaan. Bouw je een relatie op met artiesten die je wel vaker boekt?

Vanhessche «Zeker. Als je een artiest al een keer of tien geboekt hebt, dan begint hij of zij je stilaan te kennen hé. Sommigen zijn ondertussen goeie vrienden geworden. Ook al woon je honderden kilometers van elkaar, je deelt dezelfde passie. Dat is bijzonder.»

HUMO Je bent al lang actief in de scene. Velen vragen zich af waar jij je enthousiasme blijft halen.

Vanhessche «I really love drum-'n-bass I guess! Ik ben er 26 jaar geleden door gebeten en het heeft me nooit meer losgelaten. Ik krijg er eigenlijk nooit genoeg van. Ik ben elke dag met drum-‘n-bass bezig, of het nu beluisteren, draaien, maken of promoten is. Ik stop er nog altijd erg veel energie in, en met heel veel plezier.»

HUMO Heb je het gevoel dat de stijl doorheen die jaren veranderd is? Welke evoluties zie jij?

Vanhessche «Echt drastische veranderingen zijn er volgens mij niet geweest. Drum-‘n-bass is nog altijd een heel divers genre, met invloeden uit jazz, funk, techno, house en reggae. Er zijn wel nieuwe subgenres en bewegingen ontstaan, maar de fundamenten blijven hetzelfde: een tempo van 170 beats per minuut en de focus op breakbeats en stevige baslijnen.»

HUMO Wat voor subgenres zijn er zoal ontstaan? En welke artiesten zijn daarin toonaangevend?

Vanhessche «Een bekend voorbeeld is neurofunk, met artiesten als Noisia,Mefjus en het label Eatbrain. Daarnaast heb je de zachtere kant van drum-‘n-bass: liquid, met artiesten als Technimatic, LSB en Calibre. Een stroming die recent erg populair is geworden in België is jump up. Daar zijn vooral DJ Hazard en DJ Guv de vertegenwoordigers van. Ik hou zelf meer van de diepere kant van drum-‘n-bass, met ‘old school’-invloeden. Ik ben een grote fan van labels als Metalheadz, Exit Records, The North Quarter en Signature Recordings.»

HUMO Ook in België zijn die subgenres goed vertegenwoordigd. Kijk maar naar Phase die we onlangs nog interviewden over zijn nieuwe EP op Metalheadz of James Marvel en Doctrine, die toonaangevend zijn in de neurofunk. Merk je die invloeden ook op evenementen en feestjes?

Vanhessche «Absoluut! Ik durf zelfs stellen dat de drum-‘n-bassscene in België nog nooit zo gezond is geweest als nu. Door die subgenres is er voor elk wat wils. Binnen die kleinere stromingen is er een uitgebreid aanbod aan goeie dj’s, producers en promotors. En daardoor zijn ook veel leuke feestjes, elk met hun eigen concept en focus. Ik denk dan aan Steam in Gent, Bredren Invites in Brussel of de diepere drum-‘n-bassavonden in de Antwerpse Ampere.»

HUMO Op elk van die evenementen heb je zelf al gedraaid. Waar sta je het liefst: in de kleinere, gezellige zaaltjes of toch de vertrouwde Vooruit tijdens Star Warz?

Vanhessche «Op Star Warz draaien is voor mij nog altijd het hoogtepunt: geweldig publiek, prima locatie én soundsystem. Maar natuurlijk draai ik ook graag op andere evenementen, er zijn zoveel leuke feestjes tegenwoordig. Het maakt me niet uit of ik nu draai voor 100, 500 of 1000 mensen. Zolang de ‘vibe’ goed zit, er een goed soundsystem staat en ik mij op mijn gemak voel, gooi ik me helemaal!»

HUMO Je hebt ook altijd geëxperimenteerd met producen. Wij herinneren ons een release op Critical. Heb je nog ambities op dat vlak?

Vanhessche Vanhessche «Zeker, de dagen van Noisia zijn geteld (lacht)! Nee, mijn ambities zijn eerder kleinschalig. Ik wil graag de muziek maken die ik leuk vind en daar neem ik mijn tijd voor. Ik maak in de eerste plaats muziek omdat ik het leuk vind, niet voor roem of geld. Dit jaar zal ik proberen mijn eigen ‘sound’ te ontwikkelen en wie weet volgen er enkele releases.»

HUMO De line-up van Star Warz is opnieuw sterk: met gevestigde waarden DBridge, Alix Perez, Skeptical en nieuwere talenten Phase en Satl lijkt het één van de beste edities te worden. Hoe slaag je er telkens in om zo’n namen aan te trekken?

Vanhessche «Ik hou de vinger aan de pols bij de platenlabels en artiesten die ik zelf interessant vind. De meeste artiesten in de scene kennen Star Warz en vragen ook zelf om te mogen spelen. Dat maakt het gemakkelijk. Ik ben heel tevreden dat ik nu op zo’n manier mijn avonden kan organiseren.»

HUMO Kan je al een tip van de sluier lichten over de line-up van de volgende Star Warz?

Vanhessche «Na Exit Records x Outlook Festival deze zaterdag komen we na een korte ‘break’ terug met een ‘symmetrische’ line up. Stay tuned!»

HUMO Om in de sfeer te komen voor zaterdag, kan je de mix beluisteren die Phase speciaal voor Star Warz X Exit Records X Outlook Festival maakte.