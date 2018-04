ICYMI: Frances Bean zong een liedje

Elke vrijdag duiden we het belangrijkste popcultuurnieuws in onze rubriek ‘In Case You Missed It’. Vandaag: Frances Bean Cobain

Gisteren was het 24 jaar geleden dat Kurt Cobain een einde aan zijn leven maakte. En 16 jaar geleden dat, uitgerekend ook op 5 april, Layne Stayley zijn einde vond door een overdosis heroine. Maar goed, over Layne gaat het deze keer niet. Over Kurt eigenlijk ook niet, want op diezelfde donderdag 5 april verscheen er een liedje op Instagram. Nu verschijnen er wel vaker zomaar liedjes op Instagram, of andere social media. Om in grungetermen te blijven: een paar weken geleden dropten-zij-van-Pearl-Jam hun eerste nieuwe track in meer dan vijf jaar deze tijd. En vandaag kondigden Arctic Monkeys definitief aan dat er een nieuwe plaat op komst is. Op 11 mei mag iedereen 'Tranquility Base Hotel + Casino' horen. (En voegen de Monkeys alweer een rare titel toe aan hun discografie). Dit geheel terzijde.

Terug naar die vijfde april en dat liedje op Instragram. Hij kwam van het account space_witch666, waarachter Frances Bean Cobain schuilt. Juist, de dochter van Kurt & Courtney, een mens die letterlijk vanaf de eerste seconde voldaan heeft aan de openingsregels van Jumpin Jack Flash – ‘I was born in a crossfire hurricane.’ Welke popenthousiasteling kent de foto’s niet van dat kleine meisje met die helblauwe ogen, hanged over de schouder van haar moeder. Nauwelijks twee jaar oud is ze daar, gefotografeerd in de week dat haar vader besloot dat hij inderdaad een teringhekel aan zichzelf had, en wilde sterven. Dieptriest, nog altijd.

Frances Bean (Bean, omdat Kurt haar op een echo op een boontje vond lijken) wist daarna redelijk uit de schijnwerpers te blijven. Terwijl haar moeder de tweede helft van de jaren negentig kleurde met tal van schandalen, verbleef zij bij haar grootmoeder. Af en toe wist het tuig van de rioolpers haar te vinden. Dan zag je foto’s van een normaal meisje, soms met felgekleurd haar. Zoals alle normale meisjes dus. Die helblauwe ogen van haar vader waren wel gebleven.

Merry Christmas Eve 👍 A post shared by Frances Bean Cobain (@space_witch666) on Dec 24, 2017 at 1:00pm PST

Sinds een paar maanden treed Frances wat meer voor het voetlicht. Ze is een fervente gebruiker van Instagram, en verkocht tekenwerk van haar zelf via verschillende veilingsites. Ook zette ze vorig jaar een stap waarvan ik persoonlijk altijd bang was dat ze het zou gaan doen – ze postte twee door haar gezongen liedjes. Het waren covers: 'The Middle' van Jimmy Eat World en een nummer van Leonard Cohen. (Ja, give me a Leonard Cohen afterworld).

Enfin. Gister kwam ze opeens op de proppen met een eigen liedje. De titel is me ontgaan. De clip begon met Frances, overduidelijk zenuwachtig. Ze legde uit niet zo goed gitaar te kunnen spelen met lange nagels. Daarna zong ze, onvast, een liedje dat duidelijk maakte dat het bewust op de 24e sterfdag van haar vader online kwam. Ze zong een aantal regels: “I think I saw you when I was small/ I think I found you/ A penny for your good thoughts/ I think I found you/Jesus hangs in your place on the cross/ All these hinges become unscrewed/ Heaven knows it was a cage on earth.”

Over de kwaliteit van de tekst kunnen we kort zijn: middelbare school, teenage angst-stuff. Bij elke artiest had ik het gênant gevonden. Maar. Frances Bean is geen artiest. Ze is…ja, wat is ze eigenlijk? Ik denk dat ze een kunstenaar is, ze kan fraai tekenen, redelijk in de stijl van haar vader. Maar daar ga ook ik alweer. Want Frances Bean heeft vanaf haar geboorte een ding meegekregen: ze altijd de dochter van Kurt Cobain zijn.

En in dat licht heeft het liedje me geraakt. De openlijke kwetsbaarheid van de tekst, waarvan de eerste regel wel oprecht goed is. Ze denkt hem gezien te hebben toen ze klein was. Hartverscheurend.

Maar daar stopt het nog niet. Want, voor wie wil horen wat ik bedoel heb ik slecht nieuws. Frances heeft de post na een paar uur verwijderd. Het hele internet heb ik binnenstebuiten gekeerd, maar ik kan de song nergens meer vinden. Het is als Keyser Soze op een boot vol Argentijnen of die kat van Schrodinger: ik kan vanaf nu zelf besluiten of ik het wel of niet gezien heb, het is beide mogelijk.