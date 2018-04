TTT-berichten: het bad van Whitney Houston - de nieuwe van Arctic Monkeys - het repetitiehok van The Strangers

'Ter verdediging van Lorde: het is tegenwoordig linke boel om je nog euforisch uit te laten over sanitair'

TTT In een – daar gaan we weer – Instagram-post heeft Lorde zich de woede op de hals gehaald van Houston-fans. Toen die eerste haar genegenheid voor warme baden wereldkundig wilde maken, deed ze dat door een foto van haar eigen volle bad te maken en er het onderschrift ‘And I will always love you’ bij te zetten. Een keuze die wat ongelukkig bleek, aangezien u zich wellicht nog herinnert hoe Whitney zes jaar geleden aan haar eind kwam: door te verdrinken in een badkuip, waarmee ze in één moeite ook een morbide familietraditie in gang zette TTT Lang duurde het niet voor iedereen op z’n paard zat, en ettelijke gekrenkte reacties en één bijzonder ongelukkig ogende en bijna onder het gewicht kreunende merrie later, verontschuldigde Lorde zich: ‘Het spijt me als ik iemand beledigd heb. Ik was gewoon blij om in bad te gaan’ TTT Ter verdediging van Lorde: het is tegenwoordig linke boel om je nog euforisch uit te laten over sanitair middels het delen van een songtekst. Toen wij onlangs vrolijk de installatie van onze nieuwe regendouche wilden meedelen op Instagram, deden we dat met een flard ‘Comme d’habitude’ van Claude François. Wéér niet goed TTT Adem weer uit, de geruchten zijn waar: Arctic Monkeys heeft eindelijk de komst van z’n zesde plaat aangekondigd, de opvolger van het ook na vijf jaar nog altijd mieterse ‘AM’. De nieuwe heet ‘Tranquility Base Hotel + Casino’, en landt in uw begerige handen op 11 mei TTT Nog niet eens verschenen, maar toch durven we nu al de prijs van beste songtitel van 2018 uitreiken aan Alex Turner voor ‘The World’s First Ever Monster Truck Front Flip’ TTT Nu afwachten of Alex genoeg brillantine kan samenschrapen om een tour aan te kunnen TTT Ook Balthazar heeft te kennen gegeven dat ze tegenwoordig weer samen in één studio te vinden zijn voor de opnames van hun voorlopig titelloze vierde plaat. Al moest daarvoor wel één gigantisch offer gebracht worden: de groep heeft bekendgemaakt dat violiste Patricia Vanneste voortaan niet meer zal instaan voor de strijkers, de mystiek en het oestrogeen TTT Wij? Ontroostbaar. En u? TTT Verschijnt ook binnenkort: de heruitgave van Captain Beefhearts klassieker ‘Trout Mask Replica’ door Third Man Records, het platenlabel van Jack White TTT Kopers krijgen naast een fraaie elpeeversie op gekleurd vinyl ook een heus forelmasker op papier, dat ze desgewenst kunnen uitknippen en kunnen dragen op het eerstvolgende duffe feestje waarop ze buitengegooid willen worden TTT Wanneer zijn de MIA’s ook alweer? TTT De fuifnummers van Alt-J zijn dan weer een samenwerking aangegaan met LIFEbeat, een organisatie die als doel heeft Amerika’s jeugd, tussen het ontwijken van 9 millimeterkogels door, weetjes bij te brengen over seksueel overdraagbare aandoeningen. Het gevolg is dat er op de Amerikaanse concerten van Alt-J binnenkort gratis condooms uitgedeeld zullen worden TTT Een lovenswaardig initiatief, zij het misschien wat overmoedig. Zo wordt er zomaar van uitgegaan dat fans van Alt-J ooit iemand zover krijgen om seks met hen te hebben TTT Nils Lofgren, voormalig lid van Crazy Horse en huidig lid van The E Street Band, is op brutale wijze bestolen in Dallas. Een stel dieven ging er in het holst van de nacht vandoor met vier van Nils’ gitaren en een elektrische harp, die hij bewaarde in een bestelwagen TTT Die gitaren raken ze vast wel kwijt op de zwarte markt, maar mocht iemand u binnenkort radeloos een elektrische harp aanbieden: u weet wie in te lichten TTT Immanente rechtvaardigheid aan het werk: de bar in Los Angeles die vorig jaar bij de opening een gat sloeg in de muurschildering die te zien is op de hoes van Eliott Smiths ‘Figure 8’ is alweer failliet TTT Nu we weten dat karma gemiddeld één jaar nodig heeft om in werking te treden, vragen we ons af wat dat betekent voor De Persgroep: om het nieuwe hoofdkwartier in Antwerpen te bouwen zou volgens geruchten het voormalige uit golfplaten opgetrokken repetitiehok van De Strangers tegen de grond zijn gegooid TTT Tenzij we om onverklaarbare reden ‘Schele Vanderlinden’ niet meer uit onze kop gebrand krijgen tegen dan: tot volgende week!