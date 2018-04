Belgische drum-'n-bass-helden: Murdock (aflevering 3)

In deze vijfdelige Humo-reeks verdiepen we ons de komende weken in de wereld van drum-'n-bass. We spreken elke donderdag met een Belgische artiest die het genre sterk beïnvloed heeft. Deze week praten we met de man achter Netsky en Rampage, namelijk Murdock .

Hij is verzot op sporten, houdt van Eddie Murphy en is een culinaire fijnproever, maar het grootste deel van zijn tijd besteedt Hans Machiels toch aan het produceren, draaien én promoten van drum-‘n-bassmuziek. Onder het alias Murdock heeft hij ongeveer op alle evenementen gestaan die ons land rijk is: van Tomorrowland over Pukkelpop tot Dour. Bovendien had hij vijftien jaar lang de vaste drum-'n-bassshow 'Jungle Fever' op Studio Brussel, en heeft hij door de jaren heen heel wat Belgisch talent gelanceerd op zijn label Radar Records, waaronder Netsky. Om het lijstje nog iets langer te maken is hij ook nog eens de drijvende kracht achter ’s werelds grootste indoor drum-'n-bassfestival Rampage in het Antwerpse Sportpaleis.

HUMO Hans, je ben je al meer dan twintig jaar actief in de scene. Hoe is je liefde voor de muziek ontstaan?

Hans Machiels «Ik luisterde veel naar hiphop, reggae en dancehall toen house en techno hun opmars maakten. Zelf mixte ik toen vaak instrumentale hiphop breaks met techno-platen. Later kwam ik er achter dat ze dat in de UK ook deden, en veel beter: jungle was daar aan het ontploffen. Vooral 'Original Nuttah' van Shy FX en 'Burial' van Leviticus zijn tracks die me erg zijn bijgebleven, maar ook artiesten als Aphrodite, Roni Size, Hype en Zinc zijn erg belangrijk geweest voor mij. Het was echter pas toen er in de legendarische PK-zaal van de VUB een event plaatsvond dat de hele Londense scene voor een nacht naar Brussel bracht, dat ik officieel verkocht was: Jungle Explosion 94.»

HUMO Die diverse smaak weerspiegelt zich ook in je sets. Je draait heel veel genres door elkaar en durft ook wel eens van tempo te veranderen. Is dat altijd zo geweest?

Machiels «Ja, wat mij betreft zijn er geen hokjes in muziek. Vroeger speelde ik ook al pure hiphop en dancehall in mijn sets, of draaide ik een drum-'n-bass-getinte track van een house-producer op verhoogd tempo. Ook nu ga ik met plezier binnen één set van donkere, minimale nummers naar superpoppy meezingers, en terug. Ik heb dat grotendeels geleerd van Saint-Dic, een bekende house-dj in de jaren ’90 en ‘2000, waarmee ik bevriend was. Tijdens mijn studententijd draaide hij vaak op feestjes van de VUB en was hij resident in de Fuse. Samen hebben we ontelbare uren doorgebracht achter de draaitafels. Van uptempo-hiphop tot electro en reggae: hij draaide alle mogelijke genres door elkaar. Hij opende mijn ogen voor het feit dat je al die genres in één set kunt combineren, zolang je het maar mooi mixt en ‘blendt’. Hij leerde mij ook hoe je urenlange sets interessant kon houden, hoe je piekmomenten inbouwt in je set of die zonder schroom stillegt om weer vanaf nul te beginnen. Ik heb erg veel opgestoken van die man.»

HUMO Zoals ongeveer elke dj tegenwoordig, ben je ook producer. Je hebt releases versierd op onder andere Liquicity, Viper en Dispatch Recordings. Waar op let jij als je drum-'n-bass-muziek maakt?

Machiels «Het is vooral belangrijk dat je maakt wat je zelf leuk vindt, maar als je wil meedraaien in het huidige circuit, en de ambitie hebt om ook door andere dj's geapprecieerd en gedraaid te worden, is het een goed idee je tracks te vergelijken met artiesten die je goed vindt. Dan moet je vooral letten op geluidskwaliteit en de manier waarop de geluidssterkte van de verschillende elementen - drums, bas, percussie, stemmen, instrumentatie - op elkaar afgestemd zijn. Dat is in drum-‘n-bass onwaarschijnlijk belangrijk. Ook moet je stalen zenuwen én oneindig veel geduld hebben. Niet enkel om de muziek te maken, maar ook om die uitgebracht te krijgen. Elk nummer dat uitkomt, is eigenlijk een beetje een lijdensweg.»

HUMO De laatste jaren is jump up, een subgenre van drum-'n-bass, bezig aan een opmars in België. Het wordt gebracht door artiesten als Guv en Macky Gee en kenmerkt zich door zijn eenvoudige baslijnen en harde drums. Toch zijn er heel wat critici die hekelen aan het productieniveau. Hoe denk jij daar over?

Machiels «Ik vind dat iedereen maar moet luisteren naar wat hij of zij zelf goed vindt. Jump up-liefhebbers en -artiesten lachen met in hun baard brommende drum-'n-bass-techneuten, en zij kijken op hun beurt neer op wat die jump up-scene doet. Ik vind in elke subgenre wel toffe nummers terug waarmee ik een leuke combo kan maken. En als een track die ik echt goed vind niet helemaal top is qua productiekwaliteit, zorg ik dat ik m’n set zodanig opbouw dat het er toch in past. Daarnaast vind ik het best leuk dat er zo'n uiterst toegankelijke vorm van drum-‘n-bass bestaat, want dat trekt nieuwe zieltjes aan, die na verloop van tijd dieper beginnen graven in het genre.»

HUMO Hoe heb jij het genre door de jaren heen zien evolueren met betrekking tot de muziek, de feestjes en het publiek?

Machiels «Ik heb het van een puur underground gegeven zien uitgroeien tot een algemeen aanvaarde muziekstijl, waarvan niemand nog echt opkijkt. Er zijn een paar grote succesgolven geweest: de periode met Reprazent eind de jaren-‘90, die rond de Netsky-boom in 2011, en misschien ervaren we er nu ook wel weer één. Er zijn altijd twee bewegingen aan de gang: eentje die de weg zoekt naar de mainstream, en experimenteert met het soort klanken die breed ingang kunnen vinden, en eentje die wars van elke heersende trend vooral op sonische vooruitgang en zelfexpressie gericht is. En soms komen die elkaar tegen.»

HUMO Dus er is weer sprake van een heropleving van het genre?

Machiels «Ook al is het genre erg afwezig in de hitparade en de charts, de party’s zijn, vooral in België maar ook in andere landen, waanzinnig succesvol. Elk weekend troepen er duizenden kids samen op evenementen in alle Belgische steden, en zakken er tientallen Britse dj’s af naar ons land om te draaien. Dat Rampage het presteert om twee dagen na elkaar een zaal van 15.000 mensen te vullen, is toch ook een duidelijk teken dat de interesse zelden groter geweest is. Daarnaast halen underground artiesten honderdduizenden tot miljoenen views en plays op YouTube en SoundCloud, en zijn er nooit meer jonge producers aan de slag gegaan met het genre.»

HUMO Is die heropleving ook de oorzaak van het succes van Rampage, jouw jaarlijkse drum-'n-bassevenement in het Antwerpse Sportpaleis, of zie je nog andere factoren?

Machiels «Buiten het feit dat we waarschijnlijk at the right time, at the right place waren, denk ik dat het gebrek aan hokjesdenken, de grote schaal van productie en het simpele feit dat we de grootste zijn, een belangrijke rol spelen. We verenigen eigenlijk de scene: dubsteppers die anders nooit naar drum-‘n-bass luisteren, liefhebbers van het hardere werk die plots op een zoetgevooisde versie van het genre staan te dansen, jump up-haters en -liefhebbers… iedereen komt naar Rampage en apprecieert of tolereert de momenten die niet helemaal hun ding zijn. En omdat zo’n samenkomst uniek is, trekt dat mensen van heinde en verre aan. We ontvangen bezoekers uit 55 landen, dat is toch bijzonder!»

HUMO Volgend jaar wordt speciaal, want Rampage bestaat 10 jaar. Wat ben je van plan te doen?

Machiels «We hebben dit jaar voor het eerste een weekendeditie gedaan: twee nachten drum-'n-bass en dubstep, en dat gaan we volgend jaar herhalen. Het weekend van 29 en 30 maart 2019 vieren we 10 jaar Rampage en dat hebben het zojuist aangekondigd op Facebook. In één dag tijd hebben ondertussen 12.000 mensen laten weten aanwezig te zullen zijn. We hebben dit jaar veel bijgeleerd en we zijn van plan die kennis volgend jaar om te zetten in een nog straffer evenement: als niet iedereen stomverbaasd, vol bewondering en compleet murw naar huis gaat, is het niet geslaagd!»

HUMO Naast evenementen, heb je ook Belgische dj's gelanceerd. De bekendste is wellicht Netsky, die zijn eerste release uitbracht op je label Radar Records. Zoek jij de artiesten op of omgekeerd?

Machiels «Vaak zetten zij de eerste stap. Netsky, bijvoorbeeld, heeft iemand ooit een cd aan mij laten geven, waar een paar tracks op stonden waar ik van achterover viel. Toen ik hem contacteerde, bleek dat we het ook nog eens heel goed met elkaar konden vinden. Dat was hetzelfde met Doctrine, die me muziek stuurde via e-mail, en waarmee het ook meteen klikte. Ik denk dat elke dj wel op zoek is naar het soort nummers die hij zelf goed vindt, en waarvan hij denkt dat ze zullen aanslaan bij zijn publiek. Dat is te vergelijken met wat een platenfirma doet als ze op zoek gaat naar nieuw talent. Als ik het gevoel heb dat iemand op een heel eigen manier muziek maakt die mij raakt, krijg ik meteen zin om die artiest een zetje te geven en dat te delen met andere mensen. Als dj, maar ook als mentor van een platenlabel.»

HUMO Was dat ook de reden waarom je je eigen label Radar Records oprichtte?

Machiels «Toen mijn Stubru show 'Jungle Fever' stillegde, bracht ik een gelijknamige cd uit, met een verzameling van mijn favoriete tracks uit die periode. Toevallig was dat ook de periode waarin ik veel met Netsky samenwerkte. Twee nummers van hem die niet werden niet opgepikt door platenlabels, kwamen op mijn cd terecht, en het leek een goed idee om die ook apart uit te brengen. Zo ontstond Radar Records. Op dat moment bestond er nog geen Belgisch drum-‘n-bass-label, dus ik vind het wel leuk dat er nu ook een platform is voor Belgisch talent zoals Bredren, Nexus & Tight, Larigold en anderen. Ondertussen hebben we al heel wat materiaal uitgebracht, waaronder het fameuze ‘Off the Radar’-project, een album waarop een twintigtal classics uit de Belgische elektronische muziek geremixt werden. Daarop verscheen onder andere Netsky’s remix van ‘Strobot’, wat iedereen tijdens de festivalzomer van 2011 luidkeels kon meezingen. Nu zit het nummer nog steeds in mijn sets.»

De nieuwe single van Murdock, 'Can’t Keep Me Down ft Shystie & Sena', is nu uit op Viper recordings. Je kunt hem aan het werk zien op Liquicity Antwerp in Trix op 4 mei.