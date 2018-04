TOUTPARTOUT sessions: 14 sessies, 14 bijzondere plekken in Gent

Goede livesessies van fijne muzikanten op unieke locaties in Gent. Eind vorig jaar brachten we de eerste TOUTPARTOUT sessions, inmiddels zijn we 14 afleveringen verder. Tijd voor een overzicht van de artiesten en de locaties.

We beginnen onze muzikale wandeling op het Appelbrugparkje waar de Amerikaanse Micah P. Hinson ons, terwijl de Gentse rondvaartboten achter hem passeren, met een sigaret in zijn mond en zijn doorleefde stem meeneemt naar de uitgestrekte vlaktes van folk- en countryrock.

Vlakbij vinden we het Design Museum, waar niet alleen (de échte!) R2D2 te vinden is, maar ook oud-Rock Rally-finalist Bed Rugs, die in een kas bezig zijn met het kweken van verse grooves.

We passeren het water en eindigen in het Groot Vleeshuis, een plek waar je vroeger het beste vlees van de stad kocht, maar nu allerlei streekproducten. En Ben Montero laat zien dat goede muziek niet altijd serieus hoeft te zijn.

Terug het water over, want we gaan naar Afrika. Althans, we gaan naar Het Huis van Alijn, waar Imarhan ons in Afrikaanse sferen brengt.

Onze wandeling gaat verder door de steegjes van de pittoreske buurt Patershol, waar we niet alleen lopen, maar Tony Dekker, van Great Lake Swimmers, live de soundtrack voorziet.

Noordwaarts dan! Waar we de drijvende tattooshop Punctum bezoeken. Niet enkel om deze wandelroute voor eeuwig tussen onze schouderbladen te inkten, maar vooral om Widowspeak te zien. Het Amerikaanse dreampopduo brengt de zomer in Gent.

Achter de grote ramen van het textiel- en industriemuseum MIAT wacht ons de zevende sessie: de Duitse elektronica van Lali Puna.

En dan: tijd voor bier! Wat voor bier? Grutenbier! In stadsbrouwerij Gruut drinken we onze pintjes weg met een verse portie doompop van The Girl Who Cried Wolf.

Op naar de St. Jacobs, waar de postpunkband Public Psyche een thuiswedstrijd speelt.

Iets serener gaat het er aan toe in het nabijgelegen stadstheater NTGent. Door de gangen galmt hier het zeskoppige ensemble Balmorhea.

En dan, in de prachtige nieuwe openbare bib, De Krook, vinden we nog een oud-Rock Rally-finalist: Hong Kong Dong speelt hier het psychedelische nummer 'Smartphone'.

De oude bibliotheek van Gent ligt niet veel verderop en heeft inmiddels alweer een nieuwe bestemming gevonden als NEST, met o.a. een co-workingplek, onmoetingscafé, restaurant én een stilte/meditatiekamer. In die stiltekamer is het niet altijd stil, zo bewijst het Canadese duo Peter Kernel:

Een stevige wandeling dan, maar geloof ons: het is het waard. In de expositieruimte van KIOSK staat vandaag onze huiscolumnist en rockgod Mauro tentoon.

Tot slot, een kleine uitstap, naar het nabijgelegen Drongen, waar in de Sint Martinus kerk de jonge Amerikaanse harpiste Mary Lattimore een improvisatie speelt.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Meer over de sessies én de locaties op een kaart van Gent vind je op deze site.