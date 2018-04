De moeder aller bandruzies: de 5 bands met de meeste strubbelingen

Met het vertrek - of was het een koel ontslag? - van Lindsey Buckingham komt Fleetwood Mac nieuw binnen in de top 5 van bands met de meeste interne strubbelingen.

5. Oasis

Een klap met een cricketbat, een bijna dodelijke worp met een tamboerijn en een finale ruzie waarbij ouderwets met een gitaar werd geslagen. Bij de Oasis-broers Liam en Noel Gallagher liepen brille en bonje al vanaf hun doorbraak dwars door elkaar. Beiden liepen ze al eens woedend van de bühne, maar in de laatste jaren dat ze samenwerkten leek hun podiumchemie stabiel én afwezig tegelijkertijd. Tot die laatste fatale ruzie voor een optreden in Parijs in 2009. Of ze ooit weer samenkomen? De bookmakers hebben hun quoteringen inmiddels naar beneden bijgesteld.

4. Fleetwood Mac

Wordt Lindsey Buckingham ooit nog voor de derde keer lid van Fleetwood Mac? Het zou een passend slot zijn voor de band die altijd al een tumultueuze geschiedenis kende. Maar na het album 'Rumours' werd het nooit meer echt vredig in de band van Mick Fleetwood. Die deed een gouden zet met het binnenhalen van het koppel Buckingham en Stevie Nicks. Zijn folkgroep werd een stadionband. Maar de ruzies zwollen ook op tot arena-grootte. Buckingham stapte in 1987 boos op om in 1997 terug te keren. Toen was Christine McVie echter zo ongelukkig geworden van de constante spanning dat ze haar pensioen aankondigde. Sinds 2014 is ze terug. Buckingham wordt tijdens de komende tournee vervangen door Neil Finn en Mike Campbell.

3. Eagles

Bij de Eagles is de tijd stil blijven staan in het Orwelliaanse jaar 1984: het tijdperk waarin iedereen gelijk was, maar sommigen toch net iets gelijker dan de anderen. Bij de Eagles waren dat Don Henley en Glenn Frey, die de andere bandleden de facto als werknemers beschouwden. Het leidde tot een veertienjarige ijstijd, waarna de verhoudingen in 1994 ontdooiden. Volgens Don Felder - co-schrijver van 'Hotel California' - dwong het tweetal toen echter stiekem een hoger inkomstenpercentage af. Niet lang na die beschuldiging vond Felder zijn ontslagbrief bij de post. Sindsdien verloopt elk contact via advocaten. Frey stierf vorig jaar. 'Het einde van de Eagles', reageerde Henley, die een jaar later een tournee aankondigde met Freys zoon als vervanger.

2. Rolling Stones

De breuk van de Rolling Stones met gitarist Brian Jones vormt de blauwdruk voor vele bandcrashes in de popmuziek. Jones was oorspronkelijk het creatieve brein van de groep, maar werd overvleugeld door het duo Mick Jagger/Keith Richards. Miskend en nukkig vluchtte hij de artistieke én drugsrijke uitgaansscene in. Jagger en Richards deponeerden ondertussen zijn studio-opnames in de afvalbak en bereidden zijn ontslag voor. Jones rekende zich rijk: de oprichter kon toch niet uit zijn eigen band worden gezet? Wel dus. Een paar maanden na zijn ontslag werd Jones gevonden op de bodem van zijn zwembad

1. Guns N' Roses

De ontslagconsulente van het UWV draaide begin jaren 90 overuren toen rockband Guns N' Roses zich op de top van zijn populariteit bevond. Het was ook vragen om problemen: vijf junkies die de zelfbenoemde gevaarlijkste band ter wereld formeren en hun - fenomenale! - debuutalbum 'Appetite for Destruction' noemen. De eerste die zijn congé kreeg, was de drugsverslaafde drummer Steven Adler. Het werd het begin van het einde. Zanger Axl Rose bleek aan megalomanie te lijden en liet volle stadions uren wachten. De rest van de band stapte op - hoewel Rose er prat op ging dat hij iedereen ontsloeg. Lang verhaal kort: op 21 juni staat de groep als levend bewijs van het gezegde 'de tijd heelt alle wonden' herenigd als headliner op Graspop Metal Meeting in Dessel.

