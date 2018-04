TTT-berichten: Fleetwood Mac, de garage van Bono, Taylor Swift en een bankovervaller, Liam Gallaghar en autocue

Lindsey Buckingham ontslagen bij Fleetwood Mac? U weet wat ze zeggen: niets of niemand is onvervangbaar. Maar wie ooit met een dure zijden sjaal om de nek op een openbaar toilet moest vaststellen dat het wc-papier op was, weet ook: de beslissing is niet altijd even makkelijk TTT Buckingham zou buitengekegeld zijn bij ’s werelds best klinkende deurenkomedie nadat er onenigheid was ontstaan over een op til zijnde tournee. Toch een beetje banaal voor een groep als Fleetwood Mac TTT Bono heeft zijn garage opgeruimd en een nieuwe thuis gevonden voor de gigantische metalen klauw die in 2009 het decor vormde van de ‘360’-tournee van U2. Het ding zal voortaan te zien zijn bij een aquarium in het Amerikaanse Draper, Utah, of all places TTT Brent Anderson, uitbater van Loveland Living Planet Aquarium, op de vraag wat hem bezielde: ‘De klauw zal helpen bij onze missie om onze bezoekers te motiveren de diverse ecosystemen van onze planeet te ontdekken en te verkennen’ TTT Gezocht: een Spanjaard, bij voorkeur uit Barcelona afkomstig, die in onze plaats een vakkundig en oorverdovend ‘Qué?’ ten gehore kan brengen ter redactie TTT Overleden: Yvonne Staples, één van de twee overblijvende leden van The Staple Singers. Yvonne werd 80. Alleen zus Mavis is vandaag nog staande TTT Een man uit de Amerikaanse staat Connecticut heeft aan de politie bekend dat hij een bank had beroofd, in de hoop daardoor op te vallen bij Taylor Swift. Na de overval liep de man ook langs bij haar riante woonst om er een deel van de buit over het hek te gooien. Alsof Taylor krap bij kas zou zitten TTT Origineel is het anders wel: banken overvallen voor het geld is zo verdomd commerciéél geworden TTT Over naar een legalere wijze om u van uw geld te beroven: een Oostenrijkse start-up – zo heten tegenwoordig bedrijfjes die zich te hip voelen om bedrijfje genoemd te worden – heeft een manier ontwikkeld om high-definition elpees te maken. De vinylplaten zouden niet alleen een superieure geluidskwaliteit hebben, er zou op elke kant ook meer muziek kunnen én die zou nog luider klinken ook TTT Nu is het alleen nog wachten op de eerste start-up die op het lumineuze idee komt om de muziek van die elpees op het internet te laden voor gebruikers die ze willen downloaden, en de vinylcirkel is weer rond TTT Liam Gallagher heeft in een interview toegegeven dat hij op het podium al zijn songteksten van een autocue afleest. ‘Ik denk er niet eens bij na. Mocht iemand ooit het idee krijgen om ‘fish and chips’ in te tikken, dan zou ik het nog zingen’ TTT We zochten al even naar de laatste mens ter wereld die de tekst van ‘Wonderwall’ nog niet uit het hoofd kent, maar we hadden nooit gedacht dat het Liam zélf zou zijn TTT Over de plas wordt er intussen steeds driftiger afgeteld tot 19 mei, de dag waarop het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle voltrokken zal worden, en in al dat enthousiasme wordt al eens een bal misgeslagen. Op het web kunt u zo als souvenir een decoratief bord kopen met de beeltenis van de gelukkigen erop – zij het dan dat het hoofd van Harry verdacht veel lijkt op dat van Ed Sheeran TTT Ook ros, ja. Maar, volgens diegenen die Harry al hebben horen zingen, ‘echt niet hetzelfde’ TTT Een groepje kampeerders in Schotland moest op zoek naar verse onderbroeken nadat hun kampeerplaats in het holst van de nacht was overrompeld door een politionele troepenmacht TTT De iets te parate hulpverleners, die kwamen toegesneld met helikopters, reddingsboten, brandweerwagens en ambulances, hadden de tip gekregen dat zich op de kampeerplek een sekte schuilhield die op het punt stond een rituele zelfmoord te organiseren. De tip kwam van inwoners die de kampeerders, grote metalfans en dus ook zo gekleed, hadden opgemerkt en – na doodsbang één à twee stappen overgeslagen te hebben in hun redenering – de politie hadden gewaarschuwd TTT Nadat de vergissing duidelijk was geworden en excuses waren aangeboden voor de gesneuvelde autoruiten bij de overijverige zoektocht naar een afscheidsbrief, vertrok de politiemacht met gierende banden. Volgens de onderzoekers omdat ze een geloofwaardige tip ontvangen hadden uit het Vlaamse Dessel, waar in juni een víérdaags zelfmoordritueel gepland zou zijn