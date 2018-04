Belgische drum-'n-bass-helden: Bredren (aflevering 4)

In deze vijfdelige Humo-reeks verdiepen we ons de komende weken in de wereld van drum-'n-bass. We spreken elke donderdag met een Belgische artiest die het genre sterk beïnvloed heeft. Deze week praten we met drum-'n-basstrio Bredren.

In 2011 besloten Dieter Geerinck, Adrien Van Dijk en Sebastien Albert uit Lennik hun passie voor diepe bassmuziek te bundelen in Bredren. Zeven jaar later heeft het trio muziek uitgebracht op de grootste labels in het genre, op Tomorrowland en Outlook Festival gedraaid, én hun eigen evenement Bredren Invites opgericht. Dat viert vrijdag zijn vierde editie met zwaargewicht Ulterior Motive. De jongens blijven er rustig onder: 'Het is moeilijk om zelf te oordelen of onze producties goed zitten of niet, maar als we afgaan op de feedback van collega-artiesten, dan kunnen we wel tevreden zijn.'

HUMO Hoe is de bal van Bredren aan het rollen gegaan?

Adrien Van Dijk «We vormen een collectief sinds 2011. Daarvoor maakten Sebastien en ik dubstepmuziek als Requake en draaide Dieter met Frederik Willem Daem drum-’n-bass als Orphans. We leerden elkaar kennen in een jeugdhuis bij een dj-contest. Toen bleek dat we maar een straat van elkaar verwijderd woonden, spraken we af om samen eens te dj’en en van het één kwam het ander. Ook had Adrien een schuur ter beschikking die we tot een studio hebben omgevormd. Zo konden we behalve dj’en ook onze eigen tunes fabriceren. De eerste tune die we in elkaar staken was 'Pulsar' en die werd meteen op Proximity Recordings gesigned. Een paar jaar later volgde de langspeelplaat 'Trinity' op hetzelfde label.»

HUMO Wanneer dachten jullie: hier zit wel iets in?

Dieter Geerinck «Bij de eerste buitenlandse optredens. Al vanaf het begin, in Wenen, werden we uitstekend ontvangen en dat gaf ons meteen het gevoel dat we met iets goeds bezig waren. Dankzij interesse van labels als Dispatch, Critical, Flexout, Demand en andere kregen we ook vertrouwen in de scene en konden we onze eigen sound ontwikkelen. Het is moeilijk om zelf te oordelen of onze producties goed zitten of niet, maar als we afgaan op de feedback van collega-artiesten, dan kunnen we wel tevreden zijn. Het gevoel wanneer Alix Perez of Skeptical één van je tunes draait, is onbeschrijflijk. We kijken zelf erg op naar die mannen, want in onze ogen hebben zij de beste sound.»

HUMO Hoe zijn de rollen verdeeld bij Bredren?

Geerinck «Meestal draait Adrien alleen, aangezien ik vaak in het weekend moet werken. Sebastien is meer de man achter de knoppen, hij speelt dus minder live. Heel uitzonderlijk spelen we met z’n drieën en dat zijn uiteraard de leukste optredens.»

Sebastien Albert «De studiosessies doen we altijd met drie. Meestal komen Dieter en Adrien met ideeën op de proppen en kneed ik die tot een geheel. Adrien kan tijdens die sessies vaak erg kritisch uit de hoek komen. Dat zorgt er ook voor dat we onze producties op een hoog niveau kunnen houden.»

Van Dijk «Buiten de studio zeveren we vaak over het feit dat Dieter de pr-manager van ons drieën is (lacht). Hij heeft het meest contact met de labels, promotors en andere artiesten.»

HUMO En wie is de grappigste van de drie?

Geerinck «Ongetwijfeld Sebastien (lacht). Hij ziet het snelst de humor van iets in en gaat met alles en iedereen vrolijk om. De meeste mensen hebben het vaak niet eens door als hij weer een frats uithaalt.»

Van Dijk «We vragen ons soms echt af hoe het komt dat hij nog nooit slaag heeft gekregen (lacht).»

HUMO De laatste jaren gaat underground drum-’n-bass de minimalistische kant op met artiesten als Alix Perez en Halogenix, en ook jullie.

Albert «Diepere minimalistische drum-’n-bass wordt duidelijk populairder. Dat geeft ons natuurlijk ook een boost. Onlangs stond onze single ‘Backlash’, uitgebracht op Demand Records, op nummer twee in de Drum & Bass Beatport Top 100. Dat is onze hoogste notering ooit, we waren sprakeloos. Dat het undergroundgenre hoge toppen scheert in de drum-’n-bass, is een zalig gevoel. Het feit dat wij daar ons steentje aan kunnen bijdragen, is al helemaal de max.»

Van Dijk «Wij doen gewoon ons ding. Platen die ons bereiken en die we goed vinden, spelen we en wat we niet goed vinden, spelen we niet. Dat wil niet zeggen dat we ze afbreken, want vroeger draaiden we zelf meer de populaire drum-’n-bass.»

Geerinck «Meestal krijgen we die dingen zelfs niet te horen, omdat er zoveel uitkomt in de minimalistische sectie. We werken ook alle drie fulltime, we zitten wekelijks in de studio en we draaien ongeveer elk weekend. Er is dus geen tijd om meer muziek te beluisteren dan we toegestuurd krijgen. Maar die variatie binnen het genre is prettiger voor de luisteraar en de feestganger. We luisteren trouwens ook naar andere genres, zoals hiphop of rock. In het Brusselse heb je Stikstof en Roméo Elvis, die we zeker kunnen smaken, maar soms zetten we ook gewoon een plaatje van Fleetwood Mac op.»

HUMO Hoe zit het met het evenwicht tussen underground en mainstream in België? Kun je een vergelijking maken met de scene in het buitenland?

Geerinck «Dat is een moeilijke vraag, aangezien we zelf niet zo vaak meer in eigen land draaien. Maar als je kijkt naar Star Warz, What-U-ON-About?! of Steam, dan merk je wel dat die nog altijd succes hebben, of zelfs méér. Een evenement als Rampage spreekt dan weer een breder publiek aan, maar dat je dertigduizend feestgangers in één weekend ontvangt, wil toch iets zeggen.»

Albert «Men zegt vaak dat drum-’n-bass dood is, maar wie dat zegt, kent er niets van. Drum-’n-bass blijft een constante in de elektronische muziekwereld. Het was de laatste jaren misschien iets minder populair, maar nu zien we weer een opstoot in vergelijking met vorig jaar, ook op onze eigen Bredren Invites. We vulden nu al drie keer na elkaar de Brusselse Fuse.»

HUMO Vrijdag is Bredren Invites toe aan zijn vierde editie, en drum-’n-basslegende Ulterior Motive komt op bezoek. Was er nood aan een nieuw concept in België?

Geerinck «Vroeger organiseerde ik samen met mijn kameraden Sinister Sounds in het Brusselse jeugdhuis Tongeluk. Toen dat doodbloedde, hield ik op eigen houtje feestjes in jeugdhuizen. Later kwamen we samen op het idee om onze naam er op te kleven, en dat werd Bredren Invites. De eerste editie vond plaats in JH Eenders in Halle, waar we tal van hevige feestjes hebben meegemaakt, maar we gingen al snel op zoek naar een grotere zaal.»

Van Dijk «We waren doodgelukkig toen de Fuse ons een positief antwoord stuurde. Het eerste evenement hielden we samen met de Contrast crew uit Wenen, en dat stelde ons in staat om feestjes te blijven geven. We zijn zeker niet van plan om daarmee op te houden, want de Fuse is een prachtige zaal.»

HUMO Jullie hebben al enkele grote artiesten uitgenodigd, zoals Alix Perez, S.P.Y. en nu Ulterior Motive. Met welke artiest zou je graag een track maken?

Geerinck «Als we echt mogen kiezen, dan Skeptical. Hij is altijd al een grote inspiratiebron geweest. Onlangs hebben we wel een samenwerking afgerond met één van onze idolen en daar is iets heel speciaals uit gekomen. Wie dat is, mogen we helaas nog niet verklappen, maar de track gaat in ieder geval lekker down in the dance.»

HUMO Twee artiesten met wie Bredren geregeld samenwerkt, zijn M-Zine & Scepticz, een getalenteerd Belgisch drum-’n-bassduo. Ze brachten onlangs samen de EP 'Handsel' uit op Dispatch Recordings. Wij vroegen hen hoe die tot stand kwam.

Joeri Deyaert «We hadden al vaak samengewerkt met Bredren en daar kwam zoveel ideeën uit dat we besloten hebben om die tot een EP te bundelen. De kracht van ‘Handsel’ zit ’m in de minimale esthetiek de we in onze producties en ook in onze dj-sets hanteren.»

HUMO De tracks hebben bijzondere namen. Kunnen jullie die even toelichten?

Tom Cools «Het zijn allemaal bestaande Engelse woorden die in onbruik zijn geraakt. Google eens en probeer alles te achterhalen. Een handsel, bijvoorbeeld, is een gift die aan het begin van een nieuw jaar wordt gegeven.»

