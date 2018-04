Beluister hier exclusief de nieuwe plaat van Faces On TV

Hij werkte als producer én muzikant mee aan het werk van onder ander Bazart, Warhola, Warhaus en Mintzkov, maar nu heeft muzikale duizendpoot Jasper Maekelberg eindelijk ook een soloplaat uit als Faces on TV. ‘Night Funeral’ is het resultaat van een jaar lang touren samen met Warhaus: 'Ofwel stond ik op het podium, ofwel zat ik in de mobilhome eigen songs in elkaar te boksen'.