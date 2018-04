TOUTPARTOUT sessions: terwijl trollen door de muren gluren, speelt Blitzen Trapper een ijzersterke song

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Tien jaar geleden maakt Blitzen Trapper een hele fijne plaat waarna de experimentele folkrockband uit Portland een plekje in ons hart kreeg. Goede liedjes maken ze nog steeds, liedjes waarin ze de onvergetelijke verhalen van gewone Amerikanen bezingen: over de wilde dystopishce realiteit van moordenaars, verslaafden en shape-shifters.

De sessie vindt plaats in De Trollekelder, een bruin café zoals we ze graag zien met een goede collectie streekbier en een eigen trollebiertje.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.