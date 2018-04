ICYMI: Kanye is terug op Twitter. Wij geven tekst en uitleg

Elke vrijdag duiden we het belangrijkste popcultuurnieuws in onze rubriek ‘In Case You Missed It’. Deze week: Kanye West is terug op Twitter.

Jezus is terug op aarde. Of wacht, sorry, ik verspreek mezelf. Yeezy is terug op aarde, of eigenlijk: terug op Twitter. Na zijn gehele account te hebben gewist in mei 2017 stond Kanye West deze week zomaar op, de zelfverklaarde Jezus, Pablo, Grootste Rockster op Aarde (zoals verklaard op Glastonbury) of Yeezy. Zoals alles bij Kanye ging het er direct weer ontzettend verraderlijk aan toe. Zijn eerste tweet was een shoutout naar een paar nieuwe sneakers van Nike, waarin onze vriend direct weer erin slaagde om het op zichzelf te betrekken: YEEZY 700 VIBES.

Gelukkig werd het vrij snel daarna relevanter. Kanye is weer eens iets van plan, al zal hij dat nooit zomaar vertellen. Eerst kregen we een lading tweets (die hij niet wiste) over een potpourri aan onderwerpen, die hij desalniettemin allemaal op zichzelf heeft weten te betrekken. We nemen er twee door.

my favorite moment of walking into MSG to play Saint Pablo, I used to go to the hospital and play Lamar the album when he was learning to walk and talk again Then we walked into the arena together pic.twitter.com/ysC5z5wDUA — KANYE WEST (@kanyewest) 15 april 2018

Hier zien we Kanye op een foto met Lamar Odom. Lamar Odom is een voormalige basketballer van de LA Lakers, die tot 2016 getrouwd was met Khloe Kardashian, oftewel Kanye’s schoonzus. Odom raakte in 2015 in een coma verzeild, onder nog altijd enigszins verdachte omstandigheden. Kanye vroeg Odom op het podium toen hij zijn Life of Pablo-plaat in Madison Square Garden kwam voorstellen, aan de hand van een nog altijd onbegrijpelijke modeshow. Wat we in de tweet lezen is classic Kanye. Enerzijds de betrokken, warme familieman, en tegelijk de onuitstaanbare egotripper: suggereert hij nu écht dat Lamar Odom zijn Lazarus is? Dat het eindeloos afspelen van het, ook nog altijd onbegrijpelijke Life of Pablo, hem heeft doen opstaan en weer doen lopen en praten? Yeez.

still working to get these right pic.twitter.com/sgJgAbJa3W — KANYE WEST (@kanyewest) 16 april 2018

Kanye is nu blijkbaar ook al schoenenontwerper. Ik geloof niet dat ik er het talent direct van af zie spatten, maar goed, wat weet ik nu eenmaal? Ik draag al 25 jaar afwisselend min of meer dezelfde soort Converse Allstars of Dr. Martens. En Kanye zegt zélf dat hij nog werkt aan het masterplan. Ah, daar was de volgende stap in het ontwerpproces al:

Nope , nog steeds niet overtuigd, Kanye. (Zie ook hoe Kanye de melding ‘screenshot’ gewoon laat staan. Yeezy is ook een beetje opa-op-Instagram. Lief.)

Kanye’s grootste openbaring deze week was dat hij een filosofieboek gaat schrijven. Of beter gezegd: al aan het schrijven ís, want een iconoclast als hij doet zoiets natuurlijk niet op de reguliere wijze. Nee, als Kanye full Schoppenhauer gaat, dan doet hij dat voor iedereen open en bloot op Twitter. Daarmee kregen we dus een stortvloed aan bovenstaande ‘wijsheden’ te lezen. Ik zou er dieper op in kunnen gaan, maar ik volsta met een tweet van de Rotterdamse schrijver Jan Postma.

Ik geloof niet dat ik ooit het einde van een Kanye-tweet heb gehaald https://t.co/jMgo7Sh7Mz — Jan Postma (@j_postma) 19 april 2018

Maar goed. Alles leuk en aardig, natuurlijk was Kanye’s reden om zijn Twitter weer op te lappen niet om te boek te komen staan als filosofische oppergoed, schoenenmogul of redder-van-Lamar-Odom. Het was veel platter dan dat. Kanye’s winkeltje gaat weer open.

Op donderdag 19 april maakte hij bekend, natuurlijk via Twitter, dat hij op 1 juni een nieuwe plaat dropt. En, alsof het nog niet genoeg is – op 8 juni volgt meteen nóg een plaat, een samenwerking met Kid Cudi. Interessant business-feitje: de release van deze platen zitten precies rondom de nieuwe van Drake verweven. Het lijkt erop dat Kanye zijn peers weer ouderwets gaat verstikken op social media. De hashtag-kroon zal hem toe gaan behoren. En dat toont ons ook direct wie Kanye eerst en vooral echt is – een genie, op marketingvlak welteverstaan. Al is ook zijn muziek constant van hoge kwaliteit, het moet gezegd. Sterker: zijn My Beautiful Dark Twisted Fantasy is wat mij betreft de beste plaat die deze eeuw al verscheen, nipt voor Wilco’s Yankee Hotel Foxtrot (allebei uit Chicago, daar zit wat in het drinkwater).

Met andere woorden: Kanye kan een onuitstaanbare pias zijn, een vreselijk pretentieus kereltje, een con artist, ook wel. Maar als hij zijn briljante theater gaat opvoeren, waarvan je nooit een seconde kunt voorspellen wat er nu weer zal volgen, en als hij zomaar twee nieuwe plaatjes in de etalage komt leggen. Ja, dan ben ik toch weer op mijn stoel aan het wippen van blijde verwachting. Om met Kanye’s eigen woorden bij een jeugdfoto te spreken: caption this.