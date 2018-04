TOUTPARTOUT sessions: Scott Matthew brengt bloedmooi 'Happy end' in Gentse Sint-Baafsabdij

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Vorige week verscheen met 'Ode to Others' de zesde plaat van Australische singer-songwriter Scott Matthew. Het werd een hommage aan de liefde in de breedste zin van het woord, aan de mensen en plaatsen die hij bewondert. 'Happy End' is een van de mooiste songs op het album; Matthew brengt niets vernieuwends maar bewijst des te meer dat hij in al zijn soberheid een steengoeie songschrijver is.

De sessie is opgenomen in de ruïnes van de voormalige Sint-Baafsabdij, niet ver van de gelijknamige Gentse kathedraal. Sinds kort is de vroegere abdijkerk helemaal herrezen, niet in steen, wel in het groen. Vijf meter haagbeukzuilen evoceren de verdwenen kerk. Waar vroeger het altaar stond, prijkt nu een betonnen podium, klaar om artiesten te ontvangen.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.