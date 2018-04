Belgische drum-'n-bass-helden: James Marvel (slot)

In deze vijfdelige Humo-reeks verdiepen we ons weken in de wereld van drum-'n-bass. We spreken elke donderdag met een Belgische artiest die het genre sterk beïnvloed heeft. In deze laatste aflevering praten we met James Marvel.

Hij genoot een klassieke jazzopleiding, maar de muziek die Jens Blaute tegenwoordig aaneenflanst, lijkt allesbehalve op die van Miles Davis. Onder het alias James Marvel reist de 30-jarige Brusselse Gentenaar al jaren binnen-en buitenland af om danszalen te doen daveren met zijn favoriete ‘weapons of choice’: schurende baslijnen, pompende drums, en donkere sferen. Zijn jarenlange inzet voor het genre werpt z’n vruchten af, want met hits als ‘Way of the Warrior’ en ‘Dominator’ stond hij samen met MC Mota een tijdlang bovenaan de drum-‘n-bass charts én veroverde hij boekings op onder meerTomorrowland, Dour, Pukkelpop en Werchter. Onlangs besliste de drum-‘n-bassveteraan zijn talent te laten doorsijpelen naar soortgenoten, want hij richtte zijn eigen label Space Pirate Recordings op. Meer dan een doorgeefluik van muziek, zo blijkt, want het label combineert visuals, muziek, gaming en VR. Hoewel de man net een tour doorheen Zuid-Afrika heeft beëindigd, maakte hij graag even tijd voor een babbeltje.

HUMO Dag Jens, hoe was je bezoek aan Zuid-Afrika?



Jens Blaute «Best geweldig, moet ik zeggen. De eerste week reisde ik naar Johannesburg om drie optredens te doen en de week erna deed ik nog een gig in Kaapstad. De crews achter ‘Propaganda’ en ‘Project 174’ had de plaatselijke organisatie op zich genomen van de hele tour. Toch blijft het ook bevreemdend om in een land te draaien waar armoede zo dichtbij is. Zuid-Afrika heeft een van de grootste loonkloven ter wereld en dat voel je enorm. Als Belg zet het je dan ook meteen met je voeten op de grond.»

HUMO Zuid-Afrika staat al jaren bekend om zijn bloeiende drum-‘n-bass-scène. Hoe heb je dat ervaren?



Blaute «De scene zelf hier heeft de laatste jaren wat klappen gekregen. De Rand, de lokale munteenheid, staat vrij zwak tegenover internationale munten als de dollar en de euro, waardoor het vaak heel moeilijk is voor lokale promoters om een uitgebreid internationaal aanbod te voorzien voor hun publiek. Anderzijds merk je wel dat er toch veel mensen blijven komen voor drum-‘n-bassmuziek en lokale artiesten steunen en promoten. In zowel Johannesburg als Kaapstad zijn bijvoorbeeld nog steeds wekelijkse evenementen als Addictshun en It Came From The Jungle. Dat dus zowel promoters als de locaties waar deze events kunnen doorgaan zich achter drum-‘n-bass blijven scharen in mindere tijden, zegt voor mij heel veel goeds over de gezondheidstoestand van de scene hier. De mensen zelf zijn hier erg verwelkomend en toegewijd aan de muziek. Het is enorm overweldigend om te merken hoeveel impact dat hier heeft: muziek die wij aan de andere kant van de planeet in ons studiootje zitten te creëren.»



HUMO Die boeking is een gevolg van de hits die je de afgelopen jaren hebt uitgebracht, zoals ‘Way of the Warrior’ of ‘Dominator’. Had je 18 jaar geleden durven voorspellen dat je dit zou kunnen doen?



Blaute «Met het risico om arrogant te klinken, zal ik daar toch ‘ja’ op antwoorden. In die zin dat ik vanaf een bepaald moment in mijn leven een duidelijk doel voor ogen had: internationaal doorbreken als artiest, want dan kan je door muziek spelen de wereld zien. Als je zoals ik in een specifieke nichegenre als drum-‘n-bass blijft opereren, moet je ook echt wel op de wereld mikken. Anders beperk je jezelf te veel en loop je al snel tegen een muur aan. Het is en was zeker geen gemakkelijke weg. Ik blijf dan ook elke seconde dankbaar voor al het moois dat mijn werk oplevert. Die tour door Zuid-Afrika is daar het beste voorbeeld van. Tegelijk ben ik me er ook van bewust dat het morgen kan veranderen. Het is dus belangrijk om mid- en langetermijndoelen voor ogen te stellen en daar naartoe te werken, ook al ben ik zelf niet altijd de beste planner.»





HUMO Had je met je laatste nummers een groter publiek voor ogen?

Blaute «Door de jaren heen heb ik altijd het been stijf gehouden wat betreft de invloeden op mijn muziek: ik moest en zou mijn dingen blijven doen, zonder toe te geven aan de commerciële druk van labels en managers. Ik haal dan ook voldoening uit de wetenschap dat ook mijn nieuwere nummers nooit gericht waren op commercieel succes, maar dat gewoon een gevolg was van stijfkoppige eigenzinnigheid.Tegelijk moet je ook wel ergens geld uit halen. Zeker als je wil groeien in je vaardigheid, moet je ook betere gear kopen, betere ruimtes benutten, misschien investeren in een live-show, een studio bouwen… Dat kost allemaal een hoop geld. De nieuwere generatie snapt dat moeilijk, omdat zij opgegroeid zijn in een wereld waar muziek gratis verkrijgbaar is. Waarmee ik maar wil zeggen dat ik niets heb tegen handel drijven en economisch denken. Ook niet in muziek, alleen mag je de muziek zelf daar niet rond componeren. Er is in mijn oren niets zo ‘unpleasing’ als muziek die ‘made to please’ is.»

HUMO Je genoot een klassieke muziekopleiding, maar maakt toch drum-‘n-bass. Is dat een vorm van rebellie?

Blaute «Zeker en vast. Voor mij was drum-‘n-bass erg lang een reactie op de conservatieve muziekwereld waar ik ben opgebracht. Het is muziek die je kan maken zonder er al te veel bij stil te staan en dat voelde aan als een bevrijding. Toch ontleedde ik vroeger vaak de synthesizer-stabs en melodieën van nummers van Bad Company enKonflict aan de hand van mijn piano. Dan kwam ik uit bij conclusies als ‘dit nummer heeft wel een tonaal centrum, maar is gebaseerd op een ander soort toonladder of tonale modus’. Pas achteraf had ik door dat die gasten ook niet wisten waarmee ze bezig waren en puur instinctief muziek maakten.»







HUMO Laten we vooral niet vergeten dat je ook drum-‘n-bassnummers boordevol melodieën gemaakt hebt, bijvoorbeeld ‘Face of the Earth’ of ‘Whatever Brings U Down’ met MC Mota. Wat maak je het liefst?

Blaute «Moeilijke vraag! Ik apprecieer alle soorten van drum-‘n-bass en vind overal plezier in. Maar misschien is het iets minder uitdagend om aan een liquid track te werken. De muzikale ideeën liggen vaak meer voor de hand dan in technische tracks als ‘Way of the Warrior’. Die uitdaging op zich was erg lang een drijfveer om muziek te producen. Al voel ik dat naarmate ik ouder word, die technische moeilijkdoenerij ook voor mij minder belangrijk wordt. Het kan dus best zijn dat ik in de toekomst weer wat melodischer en dieper materiaal uitbreng.





HUMO Door boekings in binnen- en buitenland heb je een referentiekader om de Belgische drum-‘n-bassscène te beoordelen. Hebben we het goed hier?



Blaute «Ja hoor, amai. We zijn hier lang zelfs echt ‘oververwend’ geweest, waarna het even wat moeilijker was, maar dat herstelt zich snel. Op dit moment vind ik dat drum-‘n-bass in België zelden zo gezond is geweest als nu. Je hebt kleine tot middelgrote evenementen van alle soorten: grotere brands als Hospitality of Liquicity vinden hun weg naar België, maar tegelijk zijn er ook vaste waarden als Star Warz, dat al bijna 20 jaar bestaat. Dan zwijg ik nog over Rampage, dat dit jaar het Antwerpse sportpaleis twee avonden na elkaar vol ramde met 15.000 bezoekers. Tegelijk heb je ook de avonden in Ampere of Bredren Invites die kwaliteit van de diepere strekking aanbieden. In Hasselt heb je M&T die jaarlijks een line-up vol grootgewichten van de scene naar hun XL-editie brengen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over ons eigen Space Pirate Recordings, dat ongetwijfeld ook potten zal breken (lacht).»



Wat houdt Space Pirate Recordings precies in?



Blaute «Aha, thought you’d never ask! Wel, het concept is vrij simpel: het is een eigen label. Dat betekent dat ik voor mezelf de vrijheid wil creëren om mijn eigen ideeën verder door te drijven dan mogelijk is bij andere labels. Het voelde ook als de juiste moment aan om het te doen: ik heb er in die zin geen druk palmares op zitten bij andere labels, want ik mik eerder op kwaliteit dan kwantiteit. Tegelijk voelde ik dat ik iets meer wou doen dan enkel producen. Ik zie veel zaken bij veel labels die ik zelf graag anders had beleefd als artiest, dus die ik probeer te voorzien voor mezelf en anderen. Te beginnen in België met lokale events en artiesten, maar ook weer met oog op de wereld. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat je volgend jaar ergens anders ter wereld een Space Pirate Recordings event tegenkomt.

Verder is het concept gebaseerd op de samenwerking tussen I-Illusions (videogame-ontwikkelaar van Space Trainer VR) en mezelf. Ik maakte vorig jaar de muziek voor de game en had al jaren de droom om een geïllustreerd universum te beginnen waarin artwork, visuals, storytelling en de muziek die we maken, bijeenkomen. Space Pirate Recordings is exact dat geworden. Daarom brengen we ook een visual show mee naar onze evenementen en showcases zoals je op Rampage kon zien.»

HUMO Tot nu toe bracht je een album met ABIS (ex-June Miller) uitgebracht en staat er op 5 mei een ‘launch party’ gepland. Wat staat er nog op de agenda van het label?

Blaute «Wel, er staan heel wat leuke Belgische releases op het programma van onder meer Cedex & Higher Underground, Phase, Corrupted, Solace en nieuwkomer Hiraeth. Verder natuurlijk eigen muziek samen met MC Mota en ABIS en nog een single van Murdock. Tegen dan zijn we bijna aan het eind van het jaar en weet ik jullie meer te vertellen! Daarnaast vindt op 5 mei inderdaad de officiële ‘Rocket Launch Party’ in zaal Lux in Gent plaats met onder andere mezelf, MC Mota, Nymfo, ABIS en One87. Ik heb horen zeggen dat wie vroeg genoeg komt, zich ook kan meten met de besten in Space Pirate Trainer VR in de daarvoor opgestelde VR Booth. Kwestie van te begrijpen waar dat eigenlijk over gaat!»

