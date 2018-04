Beeldende kunst op de betere beats tijdens Bozar Night

Maandagavond een feest beginnen op een Berlijnse rooftop, om enkele uren later stomdronken te eindigen in de ruimte? Op Bozar Night kan het. Beeldende kunst en hoogstaande dj-sets gaan er als vanouds hand in hand, maar deze editie zal de inventieve 'Desperados Room' de totaalervaring compleet proberen maken. Boitten in de ruimte!

Bozar Night wil dankzij een unieke combinatie van kunst en de betere elektronische muziek een groter (lees: jonger) publiek warm te maken voor het museumgebeuren. Met uitdagende muzikale acts van onder meer Magda, Chloé, Kyoka en Monolithe Noir speelt het evenement dan ook in op de bruisende elektronicascene. 'De leeftijd van de bezoekers ligt tussen de achttien en dertig, beduidend jonger dan de mensen die we overdag over de vloer krijgen', klinkt het bij programmator Marc Jacobs.

Maar er is deze editie nog meer. Voor het eerst gaat het Brusselse kunstencentrum een samenwerking aan met Desperados. Het tequilabiermerk zal in het kader van de actie #anyplacepartyplace een ambitieuze 'Desperados Room' optrekken in het gebouw. Drie jonge artiesten zullen er hun digitale werken kunnen voorstellen, en de klassieke ruimte zal door middel van '360°visual mapping' kunnen transformeren tot verschillende feestlocaties - gaande van een Berlijnse rooftop tot een 'party in space'. Muziek en omgeving zullen bovendien een snuggere symbiose aangaan; Brusselse producer Todiefor verzorgt een dj-set die helemaal aangepast is aan de visuals die op de muren verschijnen.

Naast de huidige exposities in Bozar, zijn er ook digitale herinterpretaties van drie jonge Belgische artiesten te bezichtigen. Zo herwerkt Brussels collectief Gogolplex Spaanse stillevens, neemt fotograaf Stig De Block Hugo Claus' 'Zeezucht' onder handen en laat 3D-artiest David Martin zich inspireren door 'Le transport des forces' van Fernand Léger (previews onderaan artikel). 'Het digitale en vernieuwende aspect van de werken sprak ons heel erg aan en past perfect binnen Bozar Night', aldus Jacobs.

Fragment uit David Martins herwerking van Fernand Légers 'Le transport des forces'.

HUMO: Op het eerste zicht lijkt een samenwerking tussen Bozar en Desperados nogal vreemd.

Marc Jacobs (Bozar): 'We zijn al langer bezig met de vraag hoe een culturele instelling en een commerciëel privébedrijf elkaar kunnen verrijken. Desperados kwam met eigen input die inhoudelijk heel sterk was en aansloot bij het doel van het evenement: een breed en jong publiek samenbrengen. Ze komen heus niet alleen flesjes drank uitdelen en vlaggetjes ophangen.'

HUMO: Bij de marketing van Desperados, denken we vooral aan knappe jonge mensen op zomerfestivals die gratis drankjes uitdelen. Van waar de plotse interesse in kunst?

Annelies Heylen (pr-verantwoordelijke Desperados): 'We willen uitgaan van een partymindset. 'Feest' is niet gebonden aan een specifieke locatie, maar kan overal. Daarom gaat Desperados op zoek naar unieke locaties, zoals een museum. Eerder organiseerden we een evenement in een Amsterdamse garage, waar artiesten ter plekke een song maakten met auto-onderdelen. In Bozar zal ook Todiefor zorgen voor een samenspel van omgeving en muziek.

Bozar Night gaat door op maandag 30 april. Tickets vind je hier.