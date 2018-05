Dunk!: hoe een festival van een Vlaamse basketbalclub uitgroeide tot een internationaal fenomeen

Bij 'postrock' denkt de doordeweekse muziekliefhebber spontaan aan Mogwai en Sigur Rós. Er is echter véél meer dan dat. Fijnproevers van het genre kunnen jaarlijks terecht op Dunk!festival, het Walhalla van de zweverige gitaren. Zottegemse organisatie Dunk! is bovendien meer dan ooit een begrip binnen de niche.

Foto: Colin Van Eeckhout op de editie van 2017 (Davy De Pauw)

Dunk!festival is volgende week reeds aan zijn veertiende editie toe. Het evenement dat al jarenlang stevig vasthoudt aan postrock (post-alles, eigenlijk) heeft ook dit jaar met onder meer Caspian, Russian Circles en Ef weer een knappe line-up klaarstaan waar de sfeer en melancholie van afdruipen. Ook voor andere nichegenres zoals sludge of ambient is er echter ruimte - zo lang de muziek je maar in hogere sferen brengt. Het maakt van dunk!festival een van de meest uitdagende festivals van ons land.

Dunk! is ondertussen een begrip geworden binnen de postrockwereld, en het verhaal lijkt nog lang niet ten einde. Vorig jaar ging er voor het eerst een Amerikaanse editie van het festival door, en opende de organisatie een platenwinkel in Gent. Met Dunk!records is er bovendien een eigen platenlabel - jonge postrockbands weten dus waar ze terecht kunnen. Tijd voor een gesprek met labelmanager en mede-festivalorganisator Wout Lievens.

HUMO: Van waar kwam het idee van een postrockfestival?

Lievens: Het festival is er eigenlijk gekomen als vervanging voor het eetfestijn van de plaatselijke basketbalclub (ahaaa, vandaar de naam!, red.). We lieten er aanvankelijk bands spelen die verbonden waren met de club. Later zijn we op zoek beginnen gaat naar grotere namen. Mijn vader en ik zijn beiden grote fans van postrock, en we merkten dat het aanbod in België heel erg beperkt was.

HUMO: Het festival focust op een wel heel specifiek genre. Is dat een risico?

Lievens: Ja, dat is het elk jaar opnieuw. Het is geen festival waar je winst mee maakt. Ons doel is om uit de kosten te geraken - iets wat meestal wel lukt, maar zeker niet altijd. Het voordeel van zo'n nichefestival is natuurlijk wel dat je een trouwe aanhang hebt. De mensen komen bovendien van heel ver, simpelweg omdat we een van de enige evenementen binnen ons genre zijn.

HUMO: Vorig jaar ging er voor het eerst een editie in de Verenigde Staten door.

Lievens: Klopt, in Burlington, Vermont. We merkten dat ook in de VS het aanbod binnen het genre vrij beperkt was, hoewel de postrockscene er aan het opkomen is. Het is allemaal heel goed verlopen, al hadden we op meer bezoekers gehoopt. We willen in de toekomst zeker nog een Amerikaanse editie doen, maar het zal niet voor dit jaar zijn.

HUMO: Hoe verklaren jullie het aanhoudende succes?

Lievens: We hebben natuurlijk die trouwe aanhang, maar we mogen niet uitgaan van hun aanwezigheid. Het is belangrijk dat we consequent blijven in wat we doen, en dat we kwaliteit blijven leveren - zowel muzikaal als qua akoestiek. Dat is ook hoe we ons platenlabel (dunk!records, red.) beheren. Het is een risicovolle onderneming, maar zo lang we kwaliteit blijven leveren staan we sterk in onze schoenen.

HUMO: Een festival is natuurlijk meer dan alleen maar kwaliteitsvolle muziek.

Lievens: We proberen een festival te organiseren waar we zelf naartoe zouden willen gaan. De parking en camping zijn gratis,net als ontbijt en koffie. Er hangt een enorme sfeer van vriendschappelijkheid over het terrein, soms lijkt het wel een groot familiefeest. Het podium in het bos maakt de sfeersetting bovendien compleet.

Dunk!festival gaat door van 10 tot 12 mei in Zottegem. De volledige line-up en tickets vind je hier.