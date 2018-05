De favoriete Grimes-nummers van kersvers lief Elon Musk

Vele monden vielen open toen de flamboyante zakenman en kunstzinnige popprinses zij aan zij verschenen op de loper van het Met Gala. Musk leek ons nooit echt een cultuurmens, en we hadden ook niet meteen verwacht dat Grimes zou vallen op een gladde kapitalist. Maar kijk: is het niet mooi als twee totaal verschillende werelden overwacht samenkomen?

Velen vroegen zich af of Elon Musk de muziek van Grimes wel goed vindt - wij inclusief. Fantastische artieste, daar niet van. De Tesla-oprichter gaf echter enkele jaren geleden te kennen tijdens een interview met KCRW welke songs hij het meest inspirerend vindt, en zijn keuzes lagen niet meteen in lijn met de muziek van zijn nieuwe vriendin. Zo haalde hij Frank Sinatra's 'Fly Me to the Moon', Monty Pyhtons 'Always Look on the Bright Side of Life', Bocelli's 'Con Te Partiro' en Fred Astaire's 'Santa Claus is Coming to Town' aan.

Musks keuzes zijn nogal klassiek in vergelijking met de electropop van Grimes. En toch: op vraag van een nieuwsgierige Twitteraar koos hij zijn favoriete nummers van zijn nieuwe vlam uit.

Flesh without Blood & Kill V Maim on Art Angels album https://t.co/MycGWvbYGk — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2018

Musk koos voor 'Flesh Without Blood' en 'Kill V. Maim' (luister onderaan), beide afkomstig uit het album 'Art Angels' uit 2015 - we hopen voor de relatie dat hij ook naar haar andere platen geluisterd heeft. Goeie keuzes wel, de opzwepende songs kunnen dienen als soundtrack tijdens een autorit in de ruimte of het in puin leggen van een schuur met een vlammenwerper. In dat opzicht: goeie match.

Verder werd Musk ook gevraagd naar zijn mening over muziekstreaming. Zijn antwoord is kort en duidelijk: 'Artiesten verdienen amper iets aan iTunes, Spotify en co. De inkomsten komen vooral van liveshows'. Hij onderbouwt zijn stelling zowaar met een grafiekje - daar moet je een wetenschapper voor zijn. We kijken alvast uit naar de favoriete Musk-uitvindingen van Grimes.

Prob iTunes, but whatever works 4u is fine. Most people don’t buy music & artist earnings from streaming are tiny. Mostly about touring.https://t.co/7eITqomrqc — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2018