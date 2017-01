Neem een kijkje in het ouderlijke huis van Donald Trump

Als het aan hem ligt, blijft hij in zijn ivoren toren in Manhattan wonen, maar binnenkort neemt Donald Trump dan toch zijn intrek in het Witte Huis. In zijn prille jeugdjaren woonde hij echter in een, naar zijn normen althans, iets bescheidener huis in Queens. Dankzij The New York Times kunt u er in 360° ongestoord rondstaren en zelfs de kinderkamer van kleine Donald betreden. Als u dat zou willen, uiteraard.