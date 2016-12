Niet memmen, maar stemmen: Humo's Pop Poll!

Ook dit jaar barsten wij van verlangen om van ú te vernemen welke mannen , vrouwen en lullen dit jaar op bewondering of walging en op hoon- of schatergelach werden onthaald in de Vlaamse huiskamer.

Heb je geen Facebook-account? Breng dan hier je stem uit.

Bloemen noch kransen: Humo's Hopeloos Volgeboekte Popquiz vervangt ons jaarlijks weerkerende en steevast op een bulderend bacchanaal uitlopende bedrijfsfeestje in het Sportpaleis, de fabeltastische Pop Poll-avonden van weleer. Maar mogen wij, in het aanschijns van het jaareinde - én het einde van de wereld als die dekselse Maya's toch gelijk hadden - toch even aankloppen bij onze trouwe lezer?

Winnen! Winnen! Winnen!

Je stem uitbrengen kan vanaf dinsdag 27 november tot en met 10 december. Wie kans wil maken op één van de vijf spetterende Humo-verrassingspakketten (Cd's!Dvd's!Spelletjes!) die wij te geef hebben, hoeft alleen maar netjes alle categorieën in te vullen en een antwoord te verzinnen op deze eenvoudige wedstrijdvraag: 'Hoeveel mensen hebben in de periode 27 november tot en met 10 december alle categorieën ingevuld?' De winnaars worden op 11 december persoonlijk verwittigd door onze zorgvuldige samengestelde en objectieve jury - éminences grises uit het jurymilieu die al hebben aangegeven volstrekt niet om te kopen zijn, 'ook niet met vloeibare xtc'.

Houden jullie het wel netjes als jullie beslissen om zelfgeknutselde medailles thuis uit te delen? Het is niet omdat wij er niet meer zijn om een oogje in het zeil te houden dat gaybashing, treinstakingen of uitvoeringen van 'Gangnam Style' in familiale kring (allen kandidaten voor 'Ergelijkste trend van het jaar') plots kunnen. Blijft ook bij het oude: Elio en Bart die broederlijk naast mekaar naar het hoogste schavotje (in de categorie 'Man van het jaar') dingen en Geert Hoste die weer schandelijk over het hoofd werd gezien door ons panel in de rubriek 'Wie heeft u het hardst doen lachen?'. Omdat we de laatste nieuwe ontwikkelingen in de cybersfeer enig groeipotentieel toedichten, hebben we wél een nieuwe categorie in het leven geroepen: voor het eerst kan je ook het 'Beste YouTube-filmpje' van het jaar kiezen. Je hoeft je uiteraard geen zier aan te trekken van onze suggesties: in tegenstelling tot onze Poolse poetsvrouw kunnen wij het wél waarderen als je eens lekker naast de pot wil pissen.

Nog vragen? Wel, ja! Hoe moeten wij nu in godsnaam onze stem uitbrengen? Onze lieve vriendjes uit het Knuffelbos loodsen u gewillig door alle vijfentwintig categorieën op onze blitse, nieuwe Facebook-app. Virtuele goede vibes spreaden doe je in één moeite door je allerbeste Facebook-vriend een digitaal hart onder de riem te steken en te nomineren als 'Knuffelvriend van het jaar'. Oudere jongeren zonder Facebook-account kunnen natuurlijk ook stemmen, en wel via het reguliere humo.be/pp.

En daarna? Koude pintjes! Dansen! Dansen! Dansen!