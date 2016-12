Hoewel Baraque Futur ons de toekomst in wil katapulteren, doet de babbelbox ons eerder denken aan lang vervlogen tijden waarin de deelnemers van Big Brother ongestoord hun zegje konden doen tegen de grote baas. Filosofeert u er ook graag op los na enkele pinten teveel? Dan is deze plek voor u zeker de place to be!