Review: Noémie Wolfs op Pukkelpop 2016 (Wablief?!)

Ah, Noémie . We begrijpen het. Weg van die twee flegmatische routiniers die alles al hebben gezien, overal al zijn geweest en eerlijk gezegd nergens meer van onder de indruk zijn. Een drang naar avontuur en meer willen zijn dan 'The Voice' die Alex Callier ontdekte, is goed te begrijpen.

De beschuldigingen na het uitkomen van de plaat: dat ze was gaan lopen met de sound van Hooverphonic. Dat vriendlief, Simon Cassier van Balthazar zijn tederedoffe basdreunen in bruikleen had gegeven. De vergelijkingen met de eerste soloplaat van Geike- het muziekjournaille kan het niet helpen. Hoort allemaal bij het verwerkingsproces waar elke break-up mee te maken heeft: een proces van losweken van zowel de oude band, als de oude sound.

Er wordt luid afgetrapt met 'The Night', maar daarna wordt het steeds moeilijker om de concentratie vast te houden. Begrijp mij niet verkeerd: Noémie is nog altijd gezegend met een gouden keel, maar de vonken? Die vliegen er nog niet af. Een creatief experimenteel introspectief avontuur? Eerder een kind dat boos wegloopt van huis, maar in de buurt blijft rondhangen. Een avontuur waarbij geen grote risico's worden genomen, wat voor avontuur is dat eigenlijk? Als bij het zwemmen in de woeste rivier van het leven als solo-artiest, de zwembandjes aan blijven. Voor een creatief avontuur wordt er nog te vaak veilig binnen de lijntjes gekleurd.

Noémie wordt met argusogen in de gaten gehouden door de oudjes in de tent, die wel benieuwd zijn hoe het haar nu vergaat. Ze ziet er prachtig uit, haar stem is magistraal, de band bestaat uit enthousiaste jonge honden, maar de muziek? Dat lijkt nog veel op de muzak die je op de radio onderweg naar Zuid-Frankrijk hoort. Het mist een zekere bezieling.

Noémie wankelt als een elegante pasgeboren hinde - de songwriting-spieren zijn nog onderontwikkeld. Maar een spier die onderontwikkeld is, kan worden getraind.