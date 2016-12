Daarvoor mogen ze onze complimenten op zak steken, zolang ze maar onthouden: wie muziek maakt die onderhevig is aan een holbaard en een slechte adem, zal zien dat een goeie bandnaam op het eind van de dag ook maar even nuttig is als van die modieuze vaginajuweeltjes: maakt niet uit hoeveel tijd je gestoken hebt in de versiering, het resultaat blijft kut.

King Gizzard & the Lizard Wizard - we hebben nog andere groepen te bespreken vandaag, dus we herdopen hen één recensie lang als 'Jos' - maakt voor de duidelijkheid geen muziek met holbaard. Wel spelen ze met de voeten van postrock en psychedelica, en bewandelen ze de dunne lijn tussen weirdness en gimmick. Met 'Nonagon Infinity' hebben ze een plaat uit die hetzelfde doet: ze is zo gemaakt dat het laatste nummer weer naadloos aansluit bij het eerste, om zo oneindig lang rondjes te lopen - de eigen staart achterna. Alle nummers op de plaat lopen in elkaar over, maar dat wil niet zeggen dat ze daarom ook allemaal even waardevol zijn. Nog eens: de grens tussen weirdness en gimmick is te vaak flinterdun.