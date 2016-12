Rondlopend op en in de buurt van Pukkelpop kan het gebeuren: plots zit je met een toevallig aangewaaide oorwurm in je hoofd via een hit van een paar jaar geleden. Iets als 'Some people think I'm bonkers / but I just think I'm free' of 'Daft Punk is playin' at my house'. Maar vandaag word ik al een paar uur lang achtervolgd door een single uit 1965. 't Is een instrumental, hij heet 'Early Bird Satellite'. 't Is een monsterhit geweest voor André Brasseur.