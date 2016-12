Review: Weval op Pukkelpop 2016 (Castello)

Niet dat veel mensen erover kunnen meespreken - van de dertig aanwezigen in het publiek waren er twaalf nog aan het slapen en liepen er drie verdwaald in mijn oogzakken - maar Weval is een nieuwe contender in onze favoriete elektronicacompetitie: 'Wie prakt zoveel mogelijk moeilijke genres door elkaar?' Al mochten ze in de Castello af en toe wat meer brokken in de moes laten zitten.

Maar hoe klonk dat dan? Af en toe als John Talabot, een heel klein beetje als een ontvet Neon Judgement, soms als de twee tegelijk. En elastieken beats. Trance in legermarsversie. Fris geschoren spring-in-'t-veld-beats. Kreun-samples. Kkkrrsswttkkslxxx en prrrrrrrr-pats. Een private psychedelic reel die nog in zijn eigen bierscheten lag te marineren. Op papier zou je het niet zo zeggen, maar dat klonk goéd, zo allemaal door elkaar.