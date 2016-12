Vorig jaar verrees Mick Jenkins - een product van de creatieve hiphop-renaissance in Chicago- in de schaduw van Kendrick Lamar ’s ‘Good Kid, M.A.A.D City’ en de smeulende hoopjes van Chiraq - zo wordt de Southside van Chicago wegens het buitensporige geweld door ingewijden genoemd.

Hij positioneerde zich als de muzikale tegenpool van stadgenoot en psychopathische crimineel,Chief Keef . You ain't seen Chief Keef new Porsche?Naw you ain't seen shit yet', rapt hij spottend.