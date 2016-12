Flauwe grap, maar vandaag zijn zij begonnen. Met 'Wolves of Winter', als ik me niet vergis. Wie tijdens de eerste tien seconden in de buurt van de Main Stage was en niet wist dat Biffy Clyro er zou aantreden, had op basis van de openingsriff misschien kunnen denken: 'Hey, er gaat een goede hardcoregroep beginnen!' Maar dat waren dus de eerste tien seconden. Het zijn, denk ik, dus vooral de stempartijen, de melodieën, de ritmesectie, de gezwollen boodschappen en de behaagzucht die van de groep uit Kilmarnock, Schotland zo'n plakkerig gedoe maken. Bij 'The Captain' viel veel later hetzelfde fenomeen te noteren; tien seconden goed en daarna dekking zoeken. Meteen een goede slogan voor op de Biffy Clyro-t-shirts: 'Bij ons duren mooie liedjes écht niet lang.'

In Groot-Brittannië zijn de Biffies ondertussen een gerespecteerd instituut: grote verkoop, tijdschriftencovers, top of the bill op festivals. Meanwhile in Belgium kon je op de Main Stage-weide tussen het volk een partijtje golf afwerken. Gelachen: na afloop van 'Friends And Enemies' vergat de zanger zijn falsetstem terug in te ruilen voor zijn normale spreekstem; zijn 'Thank you very much' werd recht vanuit de heliumfles gepiept. Onbedoelde humor is altijd de beste humor. Nog meer slapstick: het refrein van 'Bubbles'.