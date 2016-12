Review: Ertebrekers op Pukkelpop 2016 (Wablieft!?)

Tring tring: daar was Maaike Cafmeyer weer. Deze keer niet om te zeggen dat we onze jas bij haar op de zetel vergeten waren: het was de intro van 'De zji' maar, gebruikt om Ertebrekers aan te kondigen in de Wablief?!, die sindsdien als de Wuk?! door het leven gaat. Vooraf waren we niet helemaal zeker of Ertebrekers wel helemaal spoorde: in de auto, ergens op de Brusselse ring tussen twee vrachtwagens, klonk 'De zji' vooral als wuft gewuif in azuurtinten. Op Pukkelpop zagen we er meer in: de terugkeer van de zomer in Vlaanderen, én de verzoening van Flip Kowlier met zijn basgitaar - zo mogelijk nog een heuglijker feit.

Net zoals bij 't Hof is West-Vlaams de voertaal bij Ertebrekers, en zowel Peter Lesage als Jeffrey Bearelle zijn ze machtig. De songs die ze er samen met Kowlier uit geboetseerd hebben staan bol van de blikkerige blankenfunk, maar krijgen stuk voor stuk een adrenalinespuit in de kont geploft die ze instant geloofwaardig maakt. De orgeltjes van Lesage doen in eerste instantie denken aan die van Bas Bron bij De Jeugd, maar in tweede instantie durven we er iets groots en duurs om verwedden dat hij ze op zijn beurt ook wel gewoon ergens gejat zal hebben. Bij Kowlier is het dan weer moeilijk om naast zijn Flea-adoratie te kijken als hij aan het slappen slaat in 'Verliefd', maar waarom zou een mens er in godsnaam ook naast willen kijken: schaamrood op de wangen, want even - éven maar - waren we vergeten dat Flip Kowlier een buitengewoon muzikant is. Ook gek: dat we Bearelle plots één van de vlotste frontmannen gingen vinden die we deze Pukkeleditie al voor ons gekregen hadden.