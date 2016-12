Anderson .Paak is een crooner, rapper en drummer gezegend met een herkenbare, snerpende stem. Net als Kendrick Lamar kent hij zijn muzikale geschiedenis: o.a. Stevie Wonders’ 'Innervisions', gutturale James Brown-kreunen, blues, gospel, jaren 70 blaxploitation, de P-funk waar Dr. Dre's G-funk weer op geïnspireerd was, DJ Quick's grooves, Kamasi Washington en de electronica van Flying Lotus. Het vloeit allemaal door zijn aderen en mengt zich tot een éénvormige brei - het DNA van Californië met zíjn onuitwisbare stempel: het hese keelgeluid dat doet denken aan trillende lucht boven heet asfalt. De punt voor 'Paak' staat voor zijn oog voor detail.

'Waarom speelt hij 'Animals' niet?', hoor ik iemand roepen. Dat nummer is afkomstig van Dr. Dre's jongste worp 'Compton': een album waar Brandon maar liefst zes keer zijn zangkwaliteiten mocht komen tentoonspreiden - een plek die vroeger door Nate Dogg werd ingenomen. Het was de goedkeurende knik van the doctor die ervoor zorgde dat zijn carrière plots in een stroomversnelling kwam.