Review: Jamie Lidell op Pukkelpop 2016 (Marquee)

Thrice had net voordien in de Shelter de lucht uit onze borstkas gedrukt met een indrukwekkende wall of sound die zelfs spierkweker van beroep Freddy de Kerpel moeiteloos zou vloeren. We hoopten dat Jamie onze longen weer zou vullen met zijn groovende feelgood en ons dansend de nacht in zou sturen. Dat lukte niet helemaal. Deels door onze slechte heup, deels door meneer Lidell en zijn new beginning.

We telden een (goeie!) zevenkoppige band (en dan stond er misschien nog wat volk verstopt in het smoggordijn, moeilijk te zien) en toch klonk het geluid ter hoogte van de PA eerder kaal. De drum was vlak, de piano kwam pas halverwege het vierde nummer helemaal door. Het was ook niet de eerste keer dat we te klagen hadden over 't geluid deze Pukkelpop. Wél kudos voor de trompetist, die lieverd mag ten alle tijden wel eens komen toeteren in onze living.