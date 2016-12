Pukkelpop 2016: de groepen onder de radar, dag 3 (telex)

Naadloos over naar de eerste band, Highly Suspect. *** Slechte naam, goeie groep. *** Als inleidend nummer kozen ze voor ‘Simon Says’ van Pharaoche Monch. U kent ons: groepen die hun hiphophelden eer betuigen, hebben meteen een streepje voor. *** Zelf staat het kwartet van Highly Suspect voor trage reverb en jagende gitaren. Hardrock waar de spionkoppen van Royal Blood zich graag mee associëren, denk je. En misschien ook: dat mag allemaal nog wat meer vooruit gaan. *** Maar dan herinner je je de gespijkerde licks van Josh Hommes gitaren op pakweg ‘Keep Your Eyes Peeled’, en weet je: een mes is veel schrikwekkender dan een kogel. *** Dik verdiend dus, dat streepje voor. *** In de regionen van de Vlaamse poprock strekken de vingers van Maarten Devoldere lang uit. Tussen zijn duim en wijsvinger bevond zich al even Oscar and the Wolf, en nu zijn ook Bazart en Warhola zich daar aan het nestelen. *** Die laatste bracht in maart de debuut-ep ‘Aura’ uit, en stond nu in een aardig volle Castello. *** Daar hadden de danspasjes van Oliver Symons iets aandoenlijks: de moonwalks zijn nog voorzichtig, de heupen nog maar een klein beetje Jinte Deprez. *** De nummers zelf klitten samen tot een set die het moest hebben van opbouwend momentum en sfeerzetting. *** Gelukt: wanneer ‘Aura’ werd aangetikt op die twee drumstellen, was iedereen in de voorhoede aan het mobiliseren geslagen. *** Nochtans, ’t was er zweten in poeltjes. *** Afkoelen in de Lift, waar Mothers aan het spelen was voor het goedkeurend oog van Ayco Duyster, onze onvolprezen muziekkanarie. *** We zouden u iets informatiefs of iets geestigs willen meegeven over die van Mothers, maar helaas: ongoogelbaar. *** De muziek dan maar! *** Hoekige artrock, omrand met een vlies treurnis. *** Als u dat ál te Pitchfork vindt, luister dan eens naar ‘Copper Mines’ en u begrijpt wat we bedoelen. *** ’t Is een bewolkt nummer dat ergens halverwege halthoudt en peinst over hoe het verder moet. En dan herneemt het, de klank een tint triester, Kristine Leschpers engelenstem nog wat heviger van onbekende pijnen doordrongen. *** Het deed ons denken: persen we ineens alles uit onze longen, of ademen we eerst nog eens in? *** Heeft ze ons weer flink van slag gebracht. *** Merci, Ayco. *** De Deense kuikentjes van Liss zien er niet indrukwekkend uit, en ze klinken ook niet ongehoord geniaal. Maar ze hebben iets dat hen boven je ordinaire boysband uit tilt. *** De combo van soul, funk, pop en nog wat indie-zaken? De pwa pwa pwaaaaw-gitaren? De bizarre dresscode (iedereen in het wit, behalve die flauwe plezante van een gitarist)? *** Wij stonden er verdwaasd bij, en zij speelden verder. Iedereen content! *** ? *** Je had vanavond een deel LCD Soundsystem kunnen opofferen voor Izzy Bizu en er achteraf het hart níét van in zijn. Dat is best een big deal voor een tweeëntwintigjarige die met haar volledige backcatalogue amper een uur gevuld krijgt. *** Het Lift-publiek had maar twee nummers nodig: een cover van Outkasts ‘Ms. Jackson’ en haar eigen hitje ‘White Tiger’. Dat laatste: een zorgeloos pianoriedeltje voor Cola-spotjes en romcom-eindes. Maar ook voor jongens en meisjes die het leven al eens een lach en een kus toewerpen. *** Schoon van u!

PS. Toch al weer tien minuten geleden sinds u voor het laatst Max Colombie op een podium zag? Welaan dan. *** De sterren stonden goed voor Oscar and the Wolf: vóór de Main Stage was het koppen lopen, de maan was nog bijna vol, de wolken waren weer even regenloos. *** In die omstandigheden vond de kerstening plaats van nieuwe single ‘The Game’. Psychedelisch, lijzig en sexy: wederom goed gedaan, Max.