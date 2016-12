Review: Henry Rollins op Pukkelpop 2016 (Wablief?!)

Henry Rollins' vorige spoken word-optreden in België vond begin dit jaar plaats in de Roma. Bij het opkomen vroeg Rollins zich toen af of hij zijn olifant in de ruimte zou kunnen krijgen. Hij bedoelde dat hij veel meer had zitten dan de twee uur die hem werden toebedeeld. Vandaag moet hij in de Wablief?! die olifant in een kleine kamer van 50 minuten zien te wurmen. Hoe groot zou de schoenlepel zijn waar hij dat mee gaat doen!

Eerst even terug naar de avond in Antwerpen. David Bowie was begin dit jaar net doodgegaan, en een aangedane Rollins vertelde over een ontmoeting met 'm op het Werchterfestival in 1997. Het was Bowie die Rollins op de schouder tikte, en niet andersom. Zoiets moet inderdaad raar zijn. Bowie kende 'm van interviews en van zijn boekenuitgeverij. Ze gingen samen lunchen, in de eetruimte draaide iedereen het hoofd toen Bowie zijn entree maakte. Rollins was met een project bezig waar hij graag Lou Reed bij wilde betrekken, en vertelde Bowie dat zijn armpjes te kort waren om hem te kunnen contacteren. 'Ik regel het wel', had Bowie gezegd.' De twee namen afscheid, en Rollins dacht: 'Daar komt niks van'. Een paar dagen later belde Lou Reed echt. Goeie anekdote.