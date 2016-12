Beetje de sfeer van de Balkan, dat begin van opener ‘Taxiwars'. ‘Talk too much / don’t speak at all' rijmt op 'One more taxi-call'. We zijn pas vertrokken en ik zie de taxi's al in het geel door Manhattan toeteren.

Barman is vooral met saxofonist Robin Verheyen in gesprek. Straks zullen ze zelfs even met mekaar vechten als Barman een microfoon in 's mans sax steekt.