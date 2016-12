Review: Marky Ramone's Blitzkrieg op Pukkelpop 2016 (The Shelter)

Punk is dood, hoorde ik eens iemand zeggen. Het zal wel. Hetzelfde wordt beweerd over Elvis, Koning Boudewijn en God, terwijl iedereen wéét dat die nog steeds elke eerste donderdag van de maand samenkomen in een kroeg in Bavikhove voor een spelletje kleurenwies en wat abdijbiertjes.

Punk leeft dus, laat u niets wijsmaken. Wat wel waar is: dat Joey, Johnny en Dee Dee Ramone al een poos op de eeuwige jachtvelden hun bizons schieten en met een bearnaisesausje in de pan mikken. Het was aan hén dat Marky Ramone zaterdagavond z’n concert in The Shelter opdroeg – ‘én aan Lemmy’.