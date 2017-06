London Grammar heeft genoeg getreurd: 'Ik zal zoveel mogelijk m'n mond houden'

Hannah Reid «Vreemd was dat. Dan liep ik ergens op een festival rond, en kwamen mensen me vertellen hoe jammer ze het wel niet vonden dat we gesplit waren. Heel vriendelijk hoor, maar ik had geen idee waar ze het vandaan haalden.»

Dan Rothman «Blijkbaar zijn mensen het niet meer gewend als je als band eens níét regelmatig updates de wereld instuurt. Uiteindelijk hebben we toch maar een foto online gezet van ons in de studio – als bewijs dat we nog leefden, en nog altijd gewoon muziek maakten.»

HUMO De vorige keer dat we elkaar spraken, bijna drie jaar geleden, waren er plannen om de toen nog naamloze tweede een tikkeltje vrolijker te maken dan debuut ‘If You Wait’. Is dat gelukt?

Dominic Major «Ik vind van wel. Oké, het blijft London Grammar, je ligt er nog altijd niet mee in een deuk (lacht wél). Maar er staan wel nummers op ‘Truth Is a Beautiful Thing’ die je volgens mij niet op onze eerste plaat had kunnen tegenkomen. Het geheel is iets minder eenduidig.»

Reid «Gek genoeg heb ik al van mensen gehoord dat ze ‘Truth is a Beautiful Thing’ nóg treuriger vinden dan ‘If You Wait’ (lacht). Maar dat wijst er volgens mij op dat je de plaat op veel verschillende manieren kunt interpreteren.»

HUMO Kan het naast een zegen ook geen vloek zijn, zo’n op staande ovaties onthaald debuut?