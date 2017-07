Pukkelpop Pukkelpop 2016: de remmen mogen nu echt helemaal los (71 foto's)

Pukkelpop 2016 zit er - jammer genoeg - bijna op. Hoe kan dit beter worden afgesloten dan met een episch dansfestijn waar nog wekenlang over gesnapchat en gewhatsapped wordt. Tijd om uzelf volledig over te leveren aan de dreunende beats vooraleer de school of die (vervelende) werkgever weer om uw diensten schreeuwt. Let’s go mental!