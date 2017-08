Opwarmen voor Pukkelpop met dit integrale concert dat Editors onlangs gaf in Kendall

Festivalitis Pukkelpop lost meer dan 70 nieuwe namen, waaronder The xx, Cypress Hill, Editors en Bastille!

Pukkelpop-opperhoofd Chokri Mahassine is in een gulle bui en dropt zomaar even een tourbuslading nieuwe namen voor Limburgs finest . Het beste tuinfeest van Kiewit en omstreken biedt opnieuw een muzikale mix waarmee elke festivalganger aan zijn trekken komt. Er wordt in de nabije toekomst nog meer lekkers op u afgevuurd, maar hier bent u ongetwijfeld al even zoet mee. James? De zomer, graag!67