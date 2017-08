Parov Stelar , het frivole gezelschap waarmee de Oostenrijkse dj-producer Marcus Füreder zich mag omringen op podia over de hele wereld, doet vrijdag ook hasselt aan. De dansbare electroswing die ze brengen, moet het Pukkelpoppubliek verleiden om het op een orgastisch heupwiegen te zetten.

En als u er nog aan twijfelt of hen dat wel zal lukken, bekijkt u best dit integrale optreden even: