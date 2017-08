Pukkelpop 2017: het ideale parcours voor woensdag

THECOLORGREY

DANCE HALL, 19.00

Er is méér dan Woodie Smalls en Coely: de nieuwe naam aan het steeds breder opklarende Vlaamse hiphopfirmament luidt TheColorGrey, een Antwerpenaar met een Amerikaanse tongval. Met ‘Rebelation’ heeft hij eerder dit jaar een goeie plaat gemaakt, eentje met veel piano en jazzvibes, die tegelijk doet denken aan jaren 90-hiphop zoals The Fugees en D’Angelo alsook aan hypermoderne r&b-hop à la Drake. Onlangs gezien in het voorprogramma van Mos Def en Grey was toen beter. Voilà.

BOEF DANCE HALL, 20.20 De kortste act op Pukkelpop wordt die van de Nederlander Sofiane Boussaadia, beter bekend als Boef. Net als Grey bracht hij eerder dit jaar zijn debuut uit: ‘Slaaptekort’, een Oosters getint ding vol stuiterbeats en autotune waarmee hij bij onze noorderburen een paar records verbrak en zelfs Ed Sheerans ‘Shape of You’ van de tabellen veegde. Om zijn street cred op orde te brengen, zat hij in totaal al tweeënhalf jaar in de gevangenis. Nu probeert hij, onder auspiciën van Ali B, zijn leven te beteren. Hij heeft een halfuur om u van zijn intenties te overtuigen, als hij het tenminste zo lang uithoudt: op Sfinks blies hij zijn optreden voortijdig af omdat de kids druk bezig waren met zich voor zijn podium te vertrappelen. Gemiddelde publieksleeftijd: jong. KENJI MINOGUE DANCE HALL, 21.30 ILSE LIEBENS BOILER ROOM, 21.15 ‘We trekken ons terug en dan kijken we elkaar in de ogen terwijl we een tiental keer – in crescendo – ‘Boem paukeslag’ van Paul van Ostaijen scanderen. Als dat goed aanvoelt, dan gaan we over tot het bespreken van de economische situatie in een willekeurig land: nadat we daar een twintigtal minuten over zijn doorgegaan, zijn we helemaal opgefokt.’ Ziedaar de concertvoorbereiding van Kenji Minogue, zoals ze die onlangs openbaar maakten in Humo. ‘Is dat nu om te lachen of niet?’ is een vraag die je zou kunnen stellen over álles wat Conny Komen en Fanny Willen doen. Maar waarom zou je dat doen? Wij zetten liever gewoon ‘Pipi op je feest’ op, omdat wij daar altijd heel hard mee moeten lachen. Wie de waanzin niet aankan, heeft als alternatief de traditiegetrouw uitstekende dj-set van – het voelt nog steeds raar om te schrijven – Radio 1-dj Ilse Liebens.

DELV!S

DANCE HALL, 22.50

Wie er eens goed de kont wil indraaien, kan terecht bij Delv!s, ’s lands hofleverancier van zijdezachte soul en kantenslipjesfunk. Op zijn debuut-ep ‘No Ending’ voegde hij aan zijn inmiddels gekende recept nog een fikse scheut disco toe. ‘Come My Way’ en ‘Home Again’ zijn pure Michael Jackson, in ‘Sunday Interlude’ schurkt Tame Impala tegen Jamie Lidell en ‘Morning Light’ gaat over ‘hoe je je voelt de dag na een break-up’. Maar dat is eigenlijk allemaal bijzaak, want bij Delv!s draait het om de live-ervaring, die – met dank ook aan zijn uitstekende begeleidingsgroep – altijd de moeite is.

KRAANTJE PAPPIE

DANCE HALL, 00.20

Nederhop leeft in Vlaanderen. Alex van der Zouwen kiepert dance, dub en grime door elkaar als Kraantje Pappie en oogt daar al sinds 2012 veel succes mee. Zijn laatste wapenfeit is een nummer met boun- cy beats en een poëtische titel: ‘Pompen’. Daarin gaat het zo: ‘Geen grens, geen grens / Ik ben in essentie niet per se een slecht mens / Ik zie in essentie niet per se een conflict / Maar het is je meisje die nu op de grond ligt / Pompen!’ Ja hoor, daar hebben wij zin in.

THE BOILERBOYS

BOILER ROOM, 2.30

Er zijn nog zekerheden in het leven: voor het veertiende jaar op rij spelen de lokale Boilerboys op het openingsfeest van Pukkelpop – eerst om acht uur ’s avonds, dan nog eens om half drie ‘s nachts. Nachtraven komen hier sowieso terecht, want elders op de wei is het tegen dan muisstil. Wie zijn tent niet meer vindt: neem gewoon de eerste rechts, de tweede links en vraag het daar nog eens – op den duur komt u er zo wel. Veel plezier!