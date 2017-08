Pukkelpop 2017: het ideale parcours voor donderdag

Hierboven had u het al gemerkt: heel deze dag is eigenlijk één groot dilemma. Maar deze keuze brandt toch het meest van al. Hoe kiezen tussen één van de beste singer-songwriters van zijn generatie en één van de enige hiphoppers die aan de hegemonie van Kendrick Lamar zou kunnen raken? Ryan Adams bracht net ‘Prisoner’ uit, Vince Staples ‘Big Fish Theory’; het zou zomaar eens kunnen dat die platen straks zij aan zij in de top van de eindejaarslijstjes staan. Als u heel snel kunt lopen, kunt u er eventueel voor kiezen om van beiden een halfuur mee te pikken, maar dat kan uitdraaien op twee keer niks. En driedubbel kut: ondertussen begint in de Castello ook nog eens Omar Souleyman aan zijn hupse dabke-set. Foert, zoek het zelf uit.

SOLANGE (MAIN STAGE, 20.50) of STRAND OF OAKS (CLUB, 20.25) of INTERPOL PERFORMING TURN ON THE BRIGHT LIGHTS (MARQUEE 21.25)

Op het allerlaatste moment de festivalaffiche raadplegen en zien dat Solange daar zomaar out of nowhere aan is toegevoegd: het is een beetje zoals afzakken naar een match van Lierse en merken dat ene Lionel Messi op het wedstrijdblad staat. Onze euforische reactie: drie keer rond de tafel dansen, dan mirakeltje ‘A Seat at the Table’ van vorig jaar opleggen, en dan stilletjes huilen van geluk. Welke artiest kunnen ze zetten tegenover háár, de kleine Knowles die opeens een godin bleek te zijn, om een dilemma nog maar mogelijk te maken? Geen, en dus hebben de slinkse honden van de Pukkelpop-programmatie er twéé gekozen. De eerste is Strand Of Oaks, een gitaargroep zoals er meer zouden moeten zijn, en die baard-, bos- en tatoeagemens Timothy Showalter al vergelijkingen opleverde met Adam Granduciel van The War on Drugs. Denk aan epische americana met al het beste van de jaren 80 erin gepropt. Dat Strand Of Oaks in België populairder is dan eender waar, is een pluim die u op uw hoed mag steken. En de tweede is Interpol, de postpunkers die in 2002 met ‘Turn on the Bright Lights’ kwamen aanzetten: de plaat die voor twintigers van nu betekent wat ‘Unknown Pleasures’ van Joy Division is voor mensen die veel ouder zijn. En díé plaat komen ze nu dus integraal brengen. Ga er maar eens voor staan: souplesse of brute kracht, zonneschijn of maanlicht? Als we u echt iets op de mouw moeten spelden: kies Solange. Omdat u haar vanaf nu enkel nog in Vorst Nationaal zal kunnen zien, én omdat ze uniek is.