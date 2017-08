Kraantje Pappie speelt op woensdag 16 augustus om 00.20u. in de Dance Hall, Broederliefde op zaterdag 19 augustus om 13.20u.

Boven de Moerdijk domineren de urban-artiesten al jaren hitlijsten, media én podia. Het aantal artiesten is groot, net als de verschei- denheid. In Amerika kennen diverse klanten als Macklemore, Solange, Chance The Rapper, Frank Ocean en Kendrick Lamar succes, en ook in Nederland is de staalkaart niet minder divers. Sociaal bevlogen jongens als Kempi en Fresku aan de ene kant, partyboys als Ronnie Flex (van wie onlangs het excellente ‘Remi’ verscheen) aan de andere. Iconen als De Jeugd van Tegenwoordig of Rico & Sticks (ooit Opgezwolle, nu als duo terug met de plaat ‘IZM’) rijgen de succes nog steeds aaneen terwijl nieuwkomers als Sevn Alias, Jebroer of de veelbesproken Boef minstens zo hard aan het komen zijn. Zelfs oervader Extince doet af en toe nog eens een podium aan.

Ook in Vlaanderen scoort de Nederlandse hiphop steeds beter. Jebroer met zijn nu al legendarische ‘Kind van de duivel’ bijvoorbeeld, een single die in de godvrezende delen van Nederland niet zonder gevolgen bleef. Sinds een kerk in het Zuid-Hollandse Ouddorp grote bezwaren maakte tegen een optreden van Jebroer, is de druk op organisatoren groot om optredens van Timothy Kimman, zoals hij echt heet, af te zeggen.

TIMOTHY KIMMAN «Als zelfs de Kerk doorheeft dat je bestaat als Nederlandse rapper, dan doe je iets goed. Weet je: eigenlijk vind ik al die heisa vooral vervelend, want mijn fans hebben niks uit te staan met al die oude regeltjes. Die willen gewoon knallen, net als ik.»