Pukkelpop 2017: praktische info

HONGER!

Wie vandaag een naveltruitje wil, vraagt in de winkel best naar een crop top, graffiti heet tegenwoordig street art, en wie op Pukkelpop op zoek is naar eten, volgt de pijlen met daarop ‘Food’. Ook dit jaar is er alweer het Food Wood, achter de Marquee, op een ‘idyllisch grasveld’. Van ‘door de bomen het bos niet meer zien’ kan dus geen sprake zijn, te meer daar alle eet-, excuus foodstanden, op de website van Pukkelpop staan opgelijst zodat u lang op voorhand uw hongertjes kunt sturen en zich nu al het water in de mond kunt surfen. En uiteraard kunt u in het Food Wood ook terecht voor vegetarische en veganistische gerechten alsook lactoseen glutenvrije maaltijden. De prijs voor de stand met de beste naam gaat wat ons betreft nu al naar BAvet: een foodtruck met daarop de beeltenis van B.A. Baracus uit The A-Team achter een bord spaghetti met een – jawel – bavet rond zijn nek. Venrooy Vis is een goeie tweede.

Voor wie de benen liever wat uitgebreider onder tafel schuift is er Cookpit, een heus festivalrestaurant met zicht op de Main Stage waar leerlingen van de Hotelschool Hasselt ‘culinair en creatief hoogstaande lekkernijen’ op uw bord toveren. Opgelet: Cookpit is elke dag geopend van 11 tot 22u, maar pas vanaf 16u kunt u er eten. Van 11 tot 16u serveert men er enkel cocktails.