Wat u op onze Humo-stand op Pukkelpop allemaal kunt beleven gelooft u nooit!

Pukkelpop Pukkelpop 2016: Pingpongtafelen met Admiral Freebee (9 foto's)

De sympathiekste rockbaard van het land, Admiral Freebee voor de goede verstaanders, kwam de Humo-stand en z'n fans verblijden met een partijtje tafeltennis van de bovenste plank. You can't pingpong with your hands in your pants!4