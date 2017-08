Pukkelpop Opwarmen voor Pukkelpop: bekijk hier het concert van The xx op Lollapalooza

Het verhaal van het Engelse triumviraat dat zich The xx noemt, is er één van onvervalst succes. Met minimalistische prachtplaten lieten ze tal van concertzalen tot de nok toe vollopen. En ook op Pukkelpop zal dat niet anders zijn. Met hun lekkere nieuwe plaat 'I See You' - die meer uptempo is dan we gewoon zijn van Romy en co - moeten zelf de meest onbeweeglijke soepstengels op Kiewit aan het dansen gaan.