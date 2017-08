TeringTyfusTelex: Dag nul van Pukkelpop 2017

Wat vond u van Boef?

Habiba, habiba! *** ‘Gooi die hartjes in de lucht,’ riep Lady S (Die enigmatische ‘S’! Salmonella? Spierverslapper? SeeDee&Vee-senator?) in de Dance Hall, terwijl ze plaatjes draaide alsof dat een volwaardig beroep is. *** Toch maar keurig gehoorzaamd. En dat bleek een puik plan: mijn steen maakte een enige pirouette, en belandde vervolgens tegen de kanis van een man met een shirt van George Ezra. *** Gooi die hartjes in de lucht, godbetert. Nooit hoor je nog eens: ‘Neem een pil, en fist genadeloos de endeldarm van je minst favoriete buurman.’ Ik had het al horen waaien, en het schijnt dus toch te kloppen: punk is dood. *** Waarom stress je mij a zina, a zina? *** ‘Casanova’ van Ultimate Kaos aangevraagd bij The Boilerboys in – te Kiewit worden de dingen zelden moeilijker gemaakt dan nodig – de Boiler Room, nul op het rekest gekregen. ***

Kenji Minogue vulde slechts een halve Dance Hall. Nochtans hadden ze de drie richtlijnen uit het handboek ‘Niet Van Je Netvlies Te Rimmen Pukkelpopconcerten Voor Dummies’ nauwgezet gevolgd. *** 1) Smeer jezelf in met de ochtendkak van Theo Francken. *** 2) Zorg voor visuals die het nooit zouden halen bij Radiohead (al knipten die slomo’s van vrouwelijke bodybuilders wel minstens één van m’n zaadleiders door). *** 3) Zeg niet luidop dat je SP.A Limburg maar een zaaddodend clubje vindt. *** Maar wat is er toch aan de hand met Kenji? Maken Fanny Willen en Conny Komen plots érnstige electropop? Klinken ze nu als Madonna die reclame maakt voor glijmiddel? Is hun verrukkelijke vaudeville een door damesbladen getipte fitness workout geworden? *** Bands, groepjes en ensembles zijn er al genoeg. Kenji Minogue moet vooral proberen om een mop te blijven. *** De baard hebben ze al. *** Donald Trump brulde het gisteren nog: ‘We hebben nood aan meer ‘De Ideale Wereld’, en minder ‘Gert Late Night’.’ *** Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. ***

Wat lijkt Ilse Liebens klein achter zo’n enorme dj boot. *** Maar wat is ze gróót. *** En wat was dat een heerlijk Radio 1-onvriendelijke dj-set, Liebens! *** Ze streek een haarlok uit haar gezicht, lachte de Liebenslach der Liebenslachen, knalde ‘Waiting All Night’ van Rudimental en Ella Eyre uit haar decks, en zong ontroerend argeloos mee. *** Vlaanderen, willen wij minder Ilse Liebens? *** Nee, meer, meer, méér! *** Klein puntje van kritiek: ‘Casanova’ van Ultimate Kaos aangevraagd, nul op het rekest gekregen. *** Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. *** Zelfs jij, Ilse?

Skyve heeft ooit nog voor Humo gewerkt, en is dus een lieve en lelijke man. *** Eva De Roo is dan weer géén lieve en lelijke man. *** Ze heeft trouwens eindelijk leren pijpen. *** Wat ik bedoel, voor u dit verhaal aan Dag Allemaal verkoopt: ze had, in haar hoedanigheid van mc van Skyve, een lederen shortje aan. En daarin stond ze zich als een genetisch compromis tussen Greta Garbo, Catherine Deneuve, Anita Ekberg en Carmen Waterslaeghers de verbeelding in te dansen. *** De precieze verdeling: 1%, 1%, 1% en 97%. *** Dus word niet te verliefd, nee. *** Hoogst vermakelijk wel, die paternoster van soapy danspasjes die ze rigoureus afwerkte, en dat zwoele ‘Neem nu een abonnement op Humo of ik duw u de browsergeschiedenis van uw vader onder uw neus’ dat ze voortdurend in de microfoon hijgde, maar neen: mc’en is niet het plan dat God in gedachten heeft voor Eva. *** Wel bewezen nu: het kraantjeswater in Schaarbeek is dope. *** So what: honderden Eva-sandalen voelden in de Boiler Room hun boxershort een zweethut worden. *** En die Skyve maar plaatjes draaien. *** Maar niet ‘Casanova’ van Ultimate Kaos – bummer.

Delv!s is, naast de erevoorzitter van de lobbygroep voor uitroeptekens op commercieel interessante plaatsen, het met wat peterselie geserveerde garnaalkroketje van de Belgische soul. *** Prácht van een set, waarin ik afwisselend aan Curtis Mayfield, James Brown, Michael Jackson en het Charter van Quaregnon moest denken. *** Nee, echt een lekker wijf, die Niels Delvaux. Nu nog leren pijpen. *** ‘Casanova’ gaan aanvragen bij Laston & Geo in de Boiler Room, nul op het rekest… Wacht, nee, ze spéélden het! *** I am not your Casanova / Me and Romeo have never been friends / Can’t you see how much I really love you / Gonna sing it to you time and time again. *** Laston & Geo: beste dj’s ooit. ***

Waar is Kraan? *** Op het podium van de Dance Hall, natuurlijk, want op Pukkelpop is een time schedule geen geintje. Kraantje Pappie – gossip: voor ik me liet steriliseren was dat in het uitgaansleven de bijnaam van m’n geslachtsdeel – deed wat van hem verwacht werd: off-beat shinen, en zestienjarige meisjes verhuizen naar heel veel hemels boven de zevende. *** O, die zestienjarige meisjes! Hun push-up hebben ze in de Zara gehaald, hun benen in Ibiza gebruind, hun Instagramlikes in India gekocht. Maar wat dansen ze trots en soeverein! *** Het geheim van zestien zijn: nog niet beseffen dat jouw stront uiteindelijk ook maar gewoon in de beerkar terechtkomt. *** Dus word niet te verliefd, nee. ***

That’s all, folks? Nee hoor: ergens tussendoor was er ook nog Boef, zo wisten de ordediensten me te melden. *** Ook al waren de ballen maar net ingedaald, en hadden de tieten pas twee dagen voor Pukkelpop hun eerste ontsnapping uit het peloton gewaagd: u was naar de Dance Hall gekomen voor een ernstige show-off van uw secundaire geslachtskenmerken. *** U was, bref, jóng. *** Helaas: het concert van Boef had de spanningsboog van een sportvissersleven. *** ‘Ik doe niet zomaar m’n shirt uit. Ik doe dit omdat jullie allemaal moeten springen,’ sprak-ie. Nee, het zou me verbazen als Jean-Paul Van Bendeghem de bindteksten van Boef opneemt in z’n colleges Logica. *** Kermisriedeltje van één van z’n dj’s, bezopen rap erover, aftoppen met wat lukraak geschreeuwde lemma’s uit de YOLO-encyclopedie – en kláár! *** ‘Allemaal lachen, want we gaan nu live op Instagram’: benieuwd of Ryan Adams donderdag ook zo het uithijgen tussen twee nummers vult. Had ik al gesuggereerd dat punk dood is? *** Maar toen was er dus ‘Habiba’, het volkslied dat alles goed zou maken. Poco pech: het klonk kantoorpikroutineus. *** Mijn voorlopige hoogtepunt van Pukkelpop 2017: ‘kantoorpikroutineus’ leggen in Wordfeud. *** Nee, ik voelde dus niet de behoefte om m’n beha uit te trekken voor Boef. *** U daarentegen! *** Besef toch: dit had mama niet in gedachten toen ze u zestien jaar geleden het geboortekanaal uit wrong. *** Ach: het leven is dan misschien geen ponykamp, dag nul van Pukkelpop was dat wél. *** Habiba, habiba!