Het weer is druilerig, maar u allerminst

Pukkelpop komt langzaam op gang, en dat zal Hasselt en omstreken geweten hebben: de eerste kolkende bastonen boren zich in de Limburgse bodem, de mensenstroom naar en over de Kiewitse wei zwelt aan, alsook de opstijgende geur van bier en frietvet – voorlopig hangt er nog nét geen calorierijke wolk boven Kiewit.

Over wolken gesproken: er is werkelijk geen spatje blauw te bekennen aan de Hasseltse hemel – één massief wolkendek, geen enkel armzalig zonnestraaltje. Een druilerig zicht dat, als u het echt wil weten, ons tijdens een campingtrip in de Vogezen finaal een depressie zou aanjagen, maar op Pukkelpop deert het ons (en u) geen ene flieter. Ook de sporadische regen maakt geen kans - integendeel: de eerste danspasjes komen schuchter uit de broekspijpen gekropen, de eerste pintjes kiepen achterover, en de grijnzen zijn onuitwisbaar.

Dat is meteen ook het voordeel van de eerste dag: u bent nog zo muntfris als een hoentje met een tube tandpasta in z’n achtereind, te zien aan de montere blikken en frisse hoofdjes, uitvoerig gewassen chez hotel mama. Er moet al héél wat gebeuren om u nu al van uw stuk te brengen, en maar goed ook.

Zij die onkuise kriebels krijgen van viezigheid mogen echter op beide oren slapen, want de camping zal ongetwijfeld een stokje steken voor al dat proper mensvolk. Onze voorspelling na drie dagen rondzwijnen in eigen sap: geen opgeblonken, smetteloze kopjes met heldere oogbollen en stevige tred meer, maar haren vol modderkorsten, blikken op oneindig, en een slenterpasje dat u een glansrijke figurantenrol zou bezorgen in The Walking Dead. Benieuwd!