Pukkelpop 2017: Paringsrituelen van de Pukkelpopper

U weet hoe dat gaat met dat jong grut en hun kolkend hormonensoepje: na één lieve blik van een deerne met reeënogen of één knipoog van een adonis met saffierblauwe kijkers is dat volkje al verliefd.

Neem het maar van ons aan – we observeren alles op de wei – dat er niets sneller rozig rood wordt dan de wangen van een puber, er niets scheller giechelt dan een tienermeisje, en er geen vleziger vlinders bestaan dan die in de buik van een verliefde vijftienjarige. Pukkelpop is wat dat betreft een briljante case study: enkele minuten op de wei, en u ziet al de eerste stapjes in het benaderen-en-afgewezen-worden, een sport die wat ons betreft een olympische discipline mag worden.

Maar niet getreurd: de aanhouder wint, want er ontstaan langzaam prille koppeltjes naarmate de avond vordert, en we zien steeds meer blikken naar een uitverkorene toefladderen. À propos: de tijd zal uitwijzen of we hier te maken hebben met festivalliefdes (zo’n beetje als een ultrakort vakantieliefje, of een microgolfmaaltijd in mensvorm) of met prachtige, langdurige relaties.

U lijkt steevast op het tweede te hopen, want na verscheidene uitgewisselde blikken en lange gesprekken – waarin de ene het vermoedelijk ‘aanvraagt’ met de ander – worden er handjes vastgehouden, kusjes gegeven, giechelsymfonieën ter ore gebracht, en zelfs samen gedanst. Gedánst, waar gaat dat naartoe? Ongetwijfeld richting eeuwigheid: onder het fluorescerende licht van de dansvloer zien we knuffelaars elkaar levenslange trouw beloven – een verloving, een huwelijk, een massa kinderen en kleinkinderen flitsen voor ons geestesoog.

En morgen opnieuw!