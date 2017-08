Concertreview: blackwave. op Pukkelpop 2017

Een paar weken geleden zagen wij op één van de 1256 festivals die in deze regio worden georganiseerd het als twee noise-bands tegelijk klinkende en botsende Hypochristmutreefuzz aan het werk. Ze reden hun op zich al flink geblutste cd ‘Hypopotomonstrosesquipedaliophobia’ (ook helemaal correct gecopypasted) compleet in de prak.



Is het omdat wij niet meer de jongste teenager zijn, of omdat wij vorig jaar aan dit wonderlijke festival zijn begonnen met Whispering Sons, en het jaar daarvoor met de nogal zware punkers van Bad Breeding? Is het misschien omdat wij hier (of hier in de buurt) lang geleden vroeg op de dag The God Machine en Big Black en Babes In Toyland en - ja, zelfs - Nirvana hebben beleefd? Feit is: op de een of andere manier verwachten wij begeleid door lawaai van de rare kinderen van de klas deze driedaagse binnen te wandelen. Maar een keurige Antwerpse hiphogroep mag ook, hoor.



Presentator Kurt Overbergh komt in de Lift gewoon even melden dat er geen rock'n'roll meer zit in rock'n'roll en dat er plenty rock'n'roll zit in hiphopo. En dat iedereen tegenwoordig ààn die hiphop zit, en dat hij dat fantastisch vindt. blackwave. (kleine letters, puntje in de staart) gaat van start met hiphop die vertrekt bij 'ik ben oké-jij bent oké'. In de tweede song wordt everything voor alright verklaart. De eerste die mag soleren is de trompettist, de saxofonist en de keyboardspeler zullen snel volgen.



De twee blazers en de backingzangeres zijn er blijkbaar speciaal voor Pukkelpop - en bij wijze van try out - bij gekomen, en hen erbij halen is een uitstekend idee. Voor wie van Kendrick Lamar en Kamasi Washington houdt, zijn de blazersclusters tussen de grooves een dikke plus. Dat de groep tegelijk heel goed oplet dat de flow er niet vandoor gaat, maakt blackwave. uitstekend in de dicipline 'het beste uit twee werelden halen'. De backingzangeres mag wel een ietsje meer zingen.



Willem Ardui (die een song in het Nederlands heeft gemaakt heeft die ‘Morse’ heet die aan Bazart en Spinvis doet denken) laat veel van de echte solospotjes aan rapper Jaywalker. Ze spelen goed op mekaar in, maar niet elke toneelscène lukt even goed. En toen wij hen tijdens de eerste song niet verstonden, dachten wij dat ze in het Nederlands bezig waren. Nee, dat maak je bi een in perfect Amerikaans basketballende Woodie Smalls niet mee.



Mogelijk is heel de groep onder de indruk van de hoeveelheid volk die is komen opdagen, maar Ardui laat dat het meest merken. Hij weet ook het best wanneer hij precies om handjes in de lucht moet vragen (tijdens een song die ‘Hands Up’ heet). In het mooie, luchtig aanzettende ‘That’s Just Me’ is the mood goed en the vibe right (en rijmt dat allemaal op I’ like my girls with their jeans tight’, maar dan staan drums, keys en bas er plots alleen voor, en vallen we in een fantastisch tussenstuk.



‘Got Me’ is nog gedurfder: een straffe trage met een diepe bas in de hoofdrol. ’Big Dreams’ bevat heliumstemmetjes die we van Wu-Tang Clan over Jay-Z tot tot aan Safi, Spreej en een paar honderd anderen kennen, en is een schijf die komt met herkenningslawaai van een publiek dat nu helemaal mee is. En mee zal blijven: in afsluiter ‘The Flow’ speelt - aan de micro-kant - de pianist eerst kleine, als samples klinkende stukken, en slaat hij vervolgens steeds meer aan het improviseren. Aan de macro-kant gaan even later een paar duizend wuivende handen heen en weer en zingt iedereen dingen als 'You ain't got the groove' na.



Drie à vier straffe tunes heeft blackwave. al. Dat ze een hoop volk dat zin heeft om te feesten ook echt kunnen doén feesten, dat weten we nu ook. En die backingzangeres en die blazers mogen ze echt niet laten gaan. Verder na het gorgelen en na de sit-ups dagelijks de Vlaamse tongval een beetje wegborstelen, en echt alles komt goed.

Quote

'Da's zo ziek, dat hadden we echt niet verwacht' (Willem Ardui)

'Best crowd ever. Easily! (Jaywalker)