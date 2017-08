Rock Werchter Rock Werchter 2014: Regen tijdens Bastille? Een heel klein beetje yolo (filmpje)

Dag vier van Rock Werchter was de dag waarop alles in het water viel, maar dat kon u duidelijk aan de reet roesten. Poncho's - what else - binnen handbereik en de choreografieën van overzeese indianenstammen minutieus ingestudeerd, lachte u de updates van uit in het gezicht. Morgen natuurlijk weer huilen omdat uw schoenen voor de vuilbak zijn, maar hey: u leeft maar één keer. Hoe luidt dat verschrikkelijke letterwoord - het begint met een y - ook alweer?183